Mit dem komfortablen und edel designten AGATTU S MOVE lässt Kalkhoff Sie stilvoll und entspannt durch die Stadt radeln Die Ausstattung ist ganz auf Komfort ausgerichtet. So fangen die blockierbare Federgabel und die gefederte Sattelstütze so manch ruppige Wege angenehm ab. Damit nicht nur das Fahren angenehm bleibt, hat KALKHOFF am AGATTU S MOVE eine Nabenschaltung, sowie die hydraulische Felgenbremse verbaut. Sowohl Schaltung als auch Bremse gelten als besonders robust und wartungsarm. Ein moderner LED Scheinwerfer, ein bequemer Sattel, ein breiter Ständer: Das formschöne AGATTU S MOVE ist rundum alltagstauglich ausgestattet. Und als feines Extra, ist das montierte Rahmenschloss zusammen mit dem SHIMANO Akku gleichschließend. Perfekt, um es beim Brötchenholen kurz abzustellen.

AG.1/3.S Move 621Wh D28 Si Rh60 7NR Akkuoption: 418Wh abzgl. 200EUR Akku: Comfort Li-Ion 36 V & 621 Wh Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 Bremshebel: Magura HS11 Bremse: hydraulische Felgenbremse MAGURA Bremsentyp: hydraulische Felgenbremse Kassette: Shimano, starr Einbaudimensionen (Vorder: 100mm Einsatzbereich: City & Alltag Felge: Concept, geöst Frontleuchte: Herrmans MR GO, LED, 20 Lux Gabel: SR Suntour CR-8V, einstellbar Eigengewicht : ca. 25 kg Gepäckträger: Tour, Aluminium Grundfarbe: silber Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus, 7-Gang Innenlager: Integriert in Mittelmotor Kettenschutz: Horn Shimano Steps Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung Klingel: ja Korb: nein Lenker: Concept EX Metrostyle Lenkergriffe: Herrmans Click Motor: Shimano Steps E5000 40Nm Motor-Hersteller: Shimano Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 7-Gang Pedale: Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor Produktart: Unisexfahrrad Pumpe: nein Rahmenbezeichnung Herstel: Shimano Comfort V1, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 47-622 Rahmengeometrie BB-Drop: 60 mm Rahmengeometrie Hinterbau: 542 mm Rahmengeometrie Oberrohr : 650 mm Rahmengeometrie Reach: 542 mm Rahmengeometrie Radstand: 1216 mm Rahmengeometrie Sitzrohrw: 71.9° Rahmengeometrie Stack: 60 mm Rahmengeometrie Steuerroh: 71.5° Vorbaulänge: 110 mm Schloss: ja Rückleuchte: AXA Blueline, LED mit Standlicht Rücktrittbremse: ja Sattel: DDK Memory Foam L Schaltungsart: 7-Gang Nabenschaltung Rücktritt Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Nexus Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Concept SL, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Tourney, mit Schnellspanner zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg