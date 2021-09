Bosch Active Line Plus 50Nm / 500Wh-Akku / gefederte Sattelstütze / ordentliche Lichtanlage / Schwalbe Bereifung Die Ausstattung ist ganz auf Komfort ausgerichtet. So fangen die blockierbare Federgabel und die gefederte Sattelstütze so manch ruppige Wege angenehm ab. Damit nicht nur das Fahren angenehm bleibt, hat KALKHOFF am AGATTU 3.B ADVANCE eine Nabenschaltung, sowie die hydraulische Felgenbremse verbaut. Sowohl Schaltung als auch Bremse gelten als besonders robust und wartungsarm. Ein moderner LED Scheinwerfer, ein bequemer Sattel, ein breiter Ständer: Das formschöne AGATTU 3.B ADVANCE ist rundum alltagstauglich ausgestattet. Und als feines Extra, ist das montierte Rahmenschloss zusammen mit dem BOSCH Akku gleichschließend. Perfekt, um es beim Brötchenholen kurz abzustellen.

AG.3.B Adv.F 500Wh D28 Rt Rh45Wa 8NF Akkuoption: 400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube 500 Horizontal Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Energizer Active Plus Bremshebel hinten: Magura HS11 Bremshebel: Magura HS11 Bremse hinten: Magura HS11 Bremse: hydraulische Felgenbremse MAGURA Kassette: Shimano, starr Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Concept EX, Hohlkammer, geöst Felge hinten: Concept EX, Hohlkammer, geöst Frontleuchte: Herrmans H-Black MR4, LED Gabel: SR Suntour NEX HLO, blockierbar Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 26,8 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Tour, Aluminium Grundfarbe: rot Hersteller: Derby Cycle Holding GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus, 8-Gang Innenlager: Integrated in Drive Unit Kettenschutz: Hesling Move Kette: KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung Lenker: Tour, Aluminium Lenkergriffe: Ergon GC10 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: AGATTU Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus, 8-Gang NOS: nein Pedale: Comfort, Aluminium Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Integrale 0.1, Aluminium Reifengröße (ETRTO): 47-622 Schloss (separat erhältli: Trelock RS 453, Schlüssel abziehbar Rückleuchte: Herrmans H-Trace, LED Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Kalkhoff, Inbus Sattelstütze: Patent, gefedert Sattel: Selle Royal Nuvola Unitec Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Freilauf Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz Schalthebel: Shimano Nexus Speichen: Niro Ständer: Hinterbauständer, einstellbar Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Aluminium, verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Tourney, mit Schnellspanner zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg