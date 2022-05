Bosch Active Line Plus 50Nm / 625Wh-Akku / zul. Gesamtgewicht 150kg / absenkbare Sattelstütze / leistungsstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Mit dem Robert/a Pro I-F8 ist langanhaltender Fahrspaß vorprogrammiert. Top-Qualität bei der Verarbeitung und wertige Komponenten machen das Touren-E-Bike ideal für tägliche Einsätze und ausgedehnte Touren. Angetrieben vom sportlich-harmonischen Bosch Active Line Plus Motor und versorgt vom großen PowerTube Akku bietet das Robert/a Pro den optimalen Mix aus Leistung und Fahrkomfort. Dauerhaft entspanntes E-Biken gewährleistet dabei die robuste 8-Gang Shimano Nexus Nabe mit nahezu wartungsfreiem Riemenantrieb. Für die Extraportion Sicherheit und Komfort ist das Robert/a Pro I-F8 mit einer gefederten und per Lenkerfernbedienung absenkbaren Sattelstütze ausgestattet, die in allen Fahrsituationen ein sicheres Auf- und Absteigen ermöglicht. Für den nötigen Pannenschutz sorgen die besonders hochwertigen Schwalbe Marathon Reifen.

Robert/a Pro I-F8 500Wh D28 RtRh46 Wa 8NF Akkuoption: 625Wh zzgl. 200EUR/400Wh abzgl. 200EUR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 500 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Marathon E-Plus, 50-622, SmartGuard, Performance Bremshebel hinten: TEKTRO HD-T280 Bremshebel: TEKTRO HD-T280 Bremse hinten: TEKTRO T280 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RT60, 5-Loch, 160mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT10, Centerlock, 180mm Kassette: GATES ® CDX 22T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RODI WEB 19 Felge hinten: RODI WEB 19 Frontleuchte: HERCULES, FH 100, LED, bis zu 100 Lux Gabel: SR SUNTOUR NCX-D, 63 mm Federweg, luftgefedert, Lockout, 15 mm Steckachse Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht: 28 kg Eigengewicht : ca. 28 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK, Systemträger R8, mit Federklappe Grundfarbe: rot Hersteller: HERCULES Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus 8-Gang, Freilauf Kettenschutz: HORN Catena 18 Lenker: ZECURE AL, 31.8, 640 mm, 35° backsweep Lenkergriffe: ERGON GC-1 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Robert/a Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf NOS: nein Pedale: MARWI SP828, AL Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Trekking City, Powertube, tapered, AL 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2.00 Schloss (separat erhältli: ABUS Pro Shield 5850, mit gleichschließendem Batterieschloss Rückleuchte: COMUS ICR-11, integriert im Rahmen Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: QR, black Sattelstütze: LIMOTEC, gefederte Dropperpost A3, 100 mm Hub, Federweg 40 mm Sattel: Selle Bassano Suprema City Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Freilauf Schutzbleche: Curana Apollo 60, AL Schlauch: SCHWALBE AV 19 Schalthebel: SHIMANO Revoshifter SP Connect: nein Speichen: Niro, schwarz, 2 mm Ständer: PLETSCHER Comp Flex 40 Steuersatz: semi-integrated Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX EC38 Satori UP2 A-head Vorbau,: ZECURE UP2+, A-Head, verstellbar, 90 mm Nabe: SHIMANO MT400, Steckachse 15 mm, Centerlock Zahnriemen: GATES ® CDX zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Riemen, FL Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg