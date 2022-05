Panasonic GX Power 50Nm / 600Wh-Akku / leistungsstarke Lichtanlage / i-Rack Gepäckträger Mit drei unterschiedlichen Akkus - 400, 500 und 600 Wattstunden - lässt sich das Intero optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen - vom Alltagseinsatz bis zu langen Touren. In jedem Fall schiebt der drehmomentstarke Panasonic-Mittelmotor kräftig an; die 8-Gang-Nabenchaltung sorgt dabei für harmonischen Übersetzungswechsel und mit standfesten Scheibenbremsen lässt sich der Tiefeinsteiger sicher verzögern. Im Alltag sehr angenehm und ausgesprochen stabil ist der Einrohrrahmen, der sich gleichermaßen an komfortbewusste Damen wie Herren wendet. Verstellbarer Vorbau, solider Gepäckträger und helle Beleuchtung runden den Allrounder mit der aufrechten Sitzposition ab.

Intero I-R8 600Wh D28 Ws Rh53Zent 8NR Akkuoption: 400Wh abzgl.400EUR Akku-Hersteller: Simplo Akku: 600Wh Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Active Plus GreenGuard Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT201 Bremshebel: SHIMANO BL-MT201 Bremse hinten: SHIMANO MT200 Bremse: hydraulische Scheibenbremse Shimano Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RTC60 / 160 mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT10 / 180mm Kassette: SHIMANO 18T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Panasonic LCD Center Display, mit Remote Controller Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RODI Viper Felge hinten: RODI Viper, Hohlkammer Frontleuchte: HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux Gabel: SR SUNTOUR NEX-E25 HLO, 63 mm Federweg, einstellbar, Lockout Anzahl Gänge: 8 Gang Eigengewicht : ca. 28,7 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: i-RACK, Systemträger, R-Series, mit Federklappe Grundfarbe: weiß Hersteller: HERCULES Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus 8G., Rücktrittbremse Kettenschutz: HORN Catena 18 Kette: KMC Z610 Lenker: Ergo City, AL, 31,8 mm Lenkergriffe: HERRMANS® Clik, ergonomisch mit integrierter Klemmung MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Panasonic Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Intero Motor: Panasonic GX Power Eco 50Nm Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8G., Rücktrittbremse NOS: nein Pedale: MARWI SP827 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Trekking City R9-Series, Intube, tapered, AL 6061 Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,00 Schloss (separat erhältli: ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder Rückleuchte: AXA Blueline, LED, Gepäckträgerrücklicht Rücktrittbremse: ja Sattelklemme: QR, black Sattelstütze: KALLOY SP-612N, AL, 300 mm, Ø30.9 mm Sattel: Selle Bassano Volare XL City Schaltungsart: 8-Gang Nabenschaltung Rücktritt Schutzbleche: SKS, A56, Kunststoff Schlauch: SCHWALBE AV 19 Schalthebel: SHIMANO Revoshifter SP Connect: nein Speichen: Stahl, schwarz, 2 mm Ständer: PLETSCHER Comp Flex 40 Steuersatz: integrated tapered Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: MIRANDA Satori UP2 A-head Vorbau,: A-Head, verstellbar Nabe: SHIMANO TX505, Schnellspanner, Centerlock zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg Such-Merkmale: . Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg