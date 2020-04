Haibike, Haibike Hard Seven 4.0 - Yamaha400 Wh 27,5“, E-Bike

Haibike Hard Seven 4.0 - Yamaha400 Wh 27,5“

Beschreibung

Fast wie neu , es wurde kaum gefahren.. es stand 1 Jahr im Keller... Haibike Hard Seven 4.0 - Yamaha400 Wh 27,5“.. in schwarz- matt, grün, RH45... Schaltung: 9 Gg Shimano Deore! Wurde 2017 gekauft.. mit super neuen Reifen (siehe Foto) ink. 2 vorderlichter, 2 Rücklichter (siehe Foto) Keine Ahnung was noch für Daten wichtig sind.. bei fragen mich einfach anschreiben!