Gazelle Ultimate C380 HMB Das Ultimate C380 HMB ist eine gelungene Kombination aus einem sportlichen Citybike und einem komfortablen Tourenrad. Der formschöne Aluminiumrahmen mit dynamischen Linien und integriertem Akku sorgt für eine stabile Straßenlage. Mit der Enviolo Trekkingnabe kommt noch bequemes stufenloses Schalten hinzu. Zusammen mit den breiten Reifen, der Federgabel und der entspannten Sitzposition bietet es Fahrkomfort auf einem unerreicht hohen Niveau.

Ultimate C380 He28 gr Rh57cm Diam stu Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Bremse hinten: SHIMANO BR-MT420, 4 piston Bremse: SHIMANO BR-MT420, 4 piston Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: 24 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RYDE Dutch Felge hinten: RYDE Dutch Frontleuchte: AXA Blue Line 50 Gabel: Suntour NEX 25 Anzahl Gänge: stufenlos GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: grau Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): ENVIOLO Trekking Manual stufenlose Gangschaltung, Freilauf Lenker: Aluminium, leicht gebogenes Modell Lenkergrife: ERGON GP1-L, ergonomic MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Stufenlose Gangschaltung Enviolo Trekking Manual NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Stabiler Aluminiumrahmen mit 70,5 Steuerrohr- und 71,5° Sitzwinkelgeometrie Reifengröße (ETRTO): 47-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Schloss: AXA Defender Rückleuchte: HERRMANS® H-Cargo Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Starr Sattel: SELLE ROYAL Essenza Plus Schutzbleche: Aluminium Schalthebel: ENVIOLO City SP Connect: nein Speichen: Edelstahl, extra stark Ständer: URSUS Mooi Straßenausstattung: ja Vorbau: Mit Werkzeug stufenlos verstellbar Zahnriemen: GATES ® CDX-Riemenantrieb, mit Centertrack Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg