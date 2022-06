Ultimate C380 Da28 gr Rh46cm Wave stu Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Bremse hinten: SHIMANO BR-MT420, 4 piston Bremse: SHIMANO BR-MT420, 4 piston Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: 24 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RYDE Dutch Felge hinten: RYDE Dutch Frontleuchte: AXA Blue Line 50 Gabel: Suntour NEX 25 Anzahl Gänge: stufenlos GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: grau Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): ENVIOLO Trekking Manual stufenlose Gangschaltung, Freilauf Lenker: Aluminium, leicht gebogenes Modell Lenkergrife: ERGON GP1-L, ergonomic MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Stufenlose Gangschaltung Enviolo Trekking Manual NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Stabiler Aluminiumrahmen mit 70,5 Steuerrohr- und 71,5° Sitzwinkelgeometrie Reifengröße (ETRTO): 47-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Schloss: AXA Defender Rückleuchte: HERRMANS® H-Cargo Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Starr Sattel: SELLE ROYAL Essenza Plus Schutzbleche: Aluminium Schalthebel: ENVIOLO City SP Connect: nein Speichen: Edelstahl, extra stark Ständer: URSUS Mooi Straßenausstattung: ja Vorbau: Mit Werkzeug stufenlos verstellbar Zahnriemen: GATES ® CDX-Riemenantrieb, mit Centertrack Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

