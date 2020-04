Gazelle, MISS GRACE C7+ HMB L54 Black R, E-Bike

Beschreibung

Bosch Active Line, Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung und Rücktrittbremse, AXA Rahmenschloss

Die neue Active Line ist der Antrieb für alle, die Wert auf eine elegante Optik legen. Dank der kompakten Größe kann der Motor optimal in den Fahrradrahmen integriert werden. Das reduzierte Gewicht und der tiefe Schwerpunkt sorgen für ein sicheres Handling. Ohne störende Nebengeräusche erleben Sie die pure Fahrfreude.

Die sanfte Unterstützung des Active Line eignet sich perfekt für City-Trips.



- Mittelmotor

- Unterstützung bis 25 km/h

- 40 Nm Drehmoment

- maximale Unterstützung 250 %

- minimaler Tretwiederstand

- Anfahrverhalten: Harmonisch

- bei Nabenschaltungen Rücktritt und Freilauf möglich

- minimale Geräuschkulisse

- Schiebehilfe bis 6 km/h



Purion ist der minimalistische Bordcomputer für alle, die sich am Fahrradlenker eine aufgeräumte Optik wünschen - ob für den Einsatz in der Stadt, im Gelände, oder über Land. Während der Fahrt holen Sie sich alle wichtigen Informationen bequem per Daumenklick, beide Hände bleiben am Lenker. Fünf verschiedene Fahrmodi geben Ihnen in jeder Situation die individuell richtige Unterstützung.



- Funktionen:

Ladezustand, Geschwindigkeit, Fahrmodus,

Reichweite, Trip-Distanz, Gesamtdistanz

- Hintergrundbeleuchtung

- spiegelfreies Display

- Service-Intervall-Anzeige

- Micro-USB-Schnittstelle