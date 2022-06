Bosch Active Line Plus 50Nm / 400Wh-Akku / ordentliche Lichtanlage / AXA Rahmenschloss / robuster Vorderradgepäckträger Das komfortable Gazelle Miss Grace C7+ HMB ist mit seiner wunderbaren Kombination aus modernem Style, wartungsarmen Komponenten und einem angenehm unterstützenden Bosch-Antrieb eine moderne Alternative in der City. Dank des PowerPack Akkus wird der Bosch Active Line Plus Mittelmotor kraftvoll und langanhaltend mit Energie versorgt und lässt Sie mit dem Miss Grace auch unter Last angenehm durch die City touren. Dadurch dass der Akku platzsparend im Gepäckträger integriert wurde, verfügt das Gazelle Miss Grace über eine angenehm stabile Gewichtsverteilung. Die wartungsarme 7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung bietet ausreichende Übersetzung im Alltag und unterstützt eine komfortable und energiesparende Fahrweise. Dank der stabilen Rahmengeometrie, dem Vorderradgepäckträger und dem robusten Zweibeinständer macht das stylische E-Citybike auch mit schwerer Beladung eine gute Figur. Die rundum alltagstaugliche Ausstattung wird durch viele wertige Details wie eine hydraulische Magura HS11 Felgenbremse, das AXA Defender Rahmenschloss oder die 30 Lux LED Lichtanlage abgerundet. Modern, stylisch und belastbar - das Gazelle Miss Grace C7+ HMB.

M.GRACE C7+HMB 400Wh D28 Rs Rh54 7NR Akkuoption: 300Wh abzgl. 150EUR/500Wh zzgl. 200EUR Akku: Bosch PowerPack 400 Wh Bereifung: SCHWALBE Fat Frank Bremshebel hinten: MAGURA HS11 Bremshebel: MAGURA HS11 Bremse hinten: MAGURA HS11 Bremse: hydraulische Felgenbremse MAGURA Kassette: 18 Zähne Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Felge: MACH1 ER-10 Felge hinten: MACH1 ER-10 Frontleuchte: LED-Scheinwerfer, 30 Lux, Ein-/Ausschalten am Display Gabel: Stahl starr Anzahl Gänge: 7 Gang Eigengewicht : ca. 29,7 kg GPS: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: rosa Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus 7 Rücktritt Kette: extra stark, speziell für E-Bikes Lenker: Aluminium-Look, geräumig gebogen Lenkergriffe: GAZELLE Aerowing Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M591-GS Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Rückleuchte: LED, Stromversorgung durch Akku, Ein-/Ausschalten über Display Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, ungefedert Sattel: SELLE ROYAL Gipsy Schaltungsart: 7-Gang Nabenschaltung Rücktritt Schutzbleche: Edelstahl Speichen: Edelstahl, extra stark Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: GAZELLE Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar Nabe: Aluminium zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg Such-Merkmale: Wave, Nabenschaltung, Kette, RT