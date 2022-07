Gazelle Heavy DutyNL C7+ HMB Das HeavyDutyNL C7+ HMB hat alles, was Sie von einem urbanen Transportrad erwarten. Vom zeitgemäßen Design in mattem Look und dem leichtgewichtigen Aluminium-Rahmen bis hin zu praktischen Gepäckträgern vorne und hinten. Und selbstverständlich lässt sich auch das C7+ sicher abstellen. Was bedeutet das + hinter C7? Es steht für eine stärkere Unterstützung, schnelleres Laden und mehr Luxus. Bestes Beispiel für Letzteres sind die Ledergriffe!

Heavy Duty Da28 grau Rh54cm Wave 7N Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Wh Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE Fat Frank Bremshebel hinten: MAGURA HS11 Bremshebel: MAGURA HS11 Bremse hinten: MAGURA HS11 Bremse: MAGURA HS11 Kassette: 18 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: MACH1 ER-10, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften Felge hinten: MACH1 ER-10, Aluminium, Hohlkammer Frontleuchte: Spanninga Swingo Gabel: Stahl, ungefedert Anzahl Gänge: 7 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: grau Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus, 7 Gänge, Freilauf Lenker: Aluminium-Look, geräumig gebogen Lenkergrife: GAZELLE Aerowing MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Heavy DutyNL Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: 7 Shimano Nexus NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 71° Steuerrohr- und 73° Sattelrohrwinkel Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Schloss: AXA Defender Rückleuchte: TRELOCK LS 611 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Starr Sattel: SELLE ROYAL Witch Schutzbleche: Aluminium Schalthebel: SHIMANO Nexus 7 SP Connect: nein Speichen: Edelstahl, extra stark Ständer: Massload Zweibeinständer Straßenausstattung: ja Vorbau: GAZELLE Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar Nabe: SHIMANO Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg