Bosch Active Line Plus 50Nm / 500Wh-Akku / AXA Rahmenschloss / robuster Vorderradgepäckträger Sie wollen E-Bike fahren und dabei nicht auf das Gefühl eines urbanen, modernen Transportrades verzichten? Sie möchten ein Rad, das ebenso gern Wochenendeinkäufe transportiert wie die Sporttasche inklusive allerlei Trainingsmaterial? Und Sie möchten ein E-Bike, das daherkommt wie ein ganz normales Fahrrad? Das Gazelle Heavy Duty E-Bike erfüllt alle diese Wünsche und passt zu allen, die im Alltag viel vor haben. Stabil, robust, mit allerlei praktischen Details ausgestattet ist dieses schöne Elektrorad ein echter Lastesel und kann so auf elegante Art den Zweitwagen der Familie ersetzen. Ausgestattet ist es mit dem neuen Bosch Active Line Plus Motor. Für ein gutes Bremsverhalten sorgen die hydraulischen Magura Felgenbremsen.

HEAVY DUTY C7+ HMB 500Wh H28 Gr Rh59 7NF Akkuoption: 400Wh abzgl. 200EUR/300Wh abzgl. 350EUR Akku: Bosch PowerPack 500 Bereifung: Schwalbe Fat Frank Bremshebel hinten: Magura HS11 Bremshebel: Magura HS11 Bremse hinten: Magura HS11 Bremse: hydraulische Felgenbremse MAGURA Kassette: 18 Zähne Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Felge: Mach1 ER-10 Felge hinten: Mach1 ER-10 Frontleuchte: LED-Scheinwerfer, 30 Lux, Ein-/Ausschalten am Display Gabel: Stahl starr Anzahl Gänge: 7 Gang Eigengewicht : ca. 29,7 kg GPS: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: grau Hersteller: GAZELLE Kette: extra stark, speziell für E-Bikes Lenker: Aluminium-Look, geräumig gebogen Lenkergriffe: Gazelle Aerowing Motor: Bosch ActiveLine PLUS - 50Nm Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore RD-M591-GS Produktart: Herrenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Rückleuchte: LED, Stromversorgung durch Akku, Ein-/Ausschalten über Display Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, ungefedert Sattel: Selle Royal Gipsy Schaltungsart: 7-Gang Nabenschaltung Freilauf Schutzbleche: Edelstahl Speichen: Edelstahl, extra stark Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Gazelle Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar Nabe (Vorderrad): Aluminium zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg