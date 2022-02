BLOOM C38 Er28 sc Rh61cm Tiefstu Akku-Hersteller: Shimano Akku: Shimano Lithium Ionen 630 Wh Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Big Apple Bremshebel hinten: Shimano BR MT200 Bremshebel: Shimano BR MT200 Bremse hinten: Shimano BR MT200 Bremse: Shimano BR MT200 Default Farbe: nein Display: Shimano Steps LCD Felge: Mach1 ER-10 Felge hinten: Mach1 ER-10 Frontleuchte: Spanninga Axendo 40 Plus, LED,Ein-/Ausschalten am Display Gabel: Stahl, ungefedert Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht **: 25,8 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: schwarz Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): Enviolo Trekking Manual stufenlose gangschaltung Kettenschutz: Kunststoff Kette: extra stark, speziell für E-Bikes Lenker: Aluminium look, viel Platz für Kindersitz Griffe: Leder Aero Gazelle MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: unbekannt (False) Motor Hersteller: Shimano Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: BLOOM Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Enviolo Trekking Manual stufenlose gangschaltung NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Schloss (separat erhältli: AXA Block XXL Rückleuchte: LED, Stromversorgung durch Akku, Ein-/Ausschalten über Display Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Starr Sattel: Selle Royal Lift Relaxed Schutzbleche: Kunststoff Schalthebel: Shimano Speichen: Edelstahl, extra stark Ständer: Ursus, Jumbo Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminum Vorbau: Mit Werkzeug stufenlos verstellbar Nabe: Shimano Zulässiges Gesamtgewicht: 170 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2022-02-01T10:02:47+0000

Fahrrad-Marke Gazelle