DAS FORMSCHÖNE E-BIKE Das E-Bike, dem man es nicht ansieht. Denn der extra kraftvolle Motor wie auch der Akku sind harmonisch in das Rahmendesign integriert. Der Schwerpunkt liegt tiefer und in der Mitte des E-Bikes, was seine Wendigkeit deutlich verbessert. Auch die Luxus-Ausstattung - wie innovative LED-Beleuchtung, Leder-Handgriffe und ein Gel-Sattel - sind formschön in das Design integriert.

Arroyo C8 Da28 gr Rh46cm Wave 8NF Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Energizer Active Plus Bremse hinten: TEKTRO HD-T280, 2 piston Bremse: TEKTRO HD-T280, 2 piston Bremsscheibe hinten: 160 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: 18 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: RODI Viper Felge hinten: RODI Viper, Hohlkammer Frontleuchte: GAZELLE Fendervision Gabel: Aluminium, Federung im Steuersatzrohr, leichtgewichtig Anzahl Gänge: 8 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: MIK HD-System Träger aus Aluminium Grundfarbe: grau Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus, 8 Gänge, Bremsnabe Lenker: Aluminium, komfortabel gebogenes Modell Lenkergrife: GAZELLE Aero leather MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: 8 Shimano Nexus NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 68,5° Steuerrohr- und 69,5° Sitzwinkelgeometrie Reifengröße (ETRTO): 47-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Schloss: AXA Defender Rückleuchte: Spanninga Brasa Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Gefedert Sattel: SELLE ROYAL Loire Schutzbleche: Kunststoff Schalthebel: SHIMANO Nexus 8 SP Connect: nein Speichen: Edelstahl, extra stark Ständer: URSUS Mooi Straßenausstattung: ja Vorbau: GAZELLE Switch, von Hand stufenlos verstellbar Nabe: SHIMANO Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg