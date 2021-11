ARROYO C8 Er28 be Rh49cm Tief8NR Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Energizer Plus Bremshebel hinten: Magura HS11 Bremshebel: Magura HS11 Bremse hinten: Magura HS11 Bremse: Magura HS11 Kassette: 18 Zähne Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia LCD Mittel Felge: Ryde Eco 19 Felge hinten: Ryde Eco 19 Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer, 50 Lux, Ein-/Ausschalten am Display Gabel: Aluminium Monoshock Anzahl Gänge: 8 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: MIK-System Träger aus Aluminium Grundfarbe: beige Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus 8 Bremsnabe Kette: extra stark, speziell für E-Bikes Lenker: Aluminium, komfortabel gebogenes Modell Griffe: Leder Gazelle Aero MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: ARROYO Antriebsart: Elektro-Motor Motor-Typ: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 8 Bremsnabe NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (ETRTO): 47-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 1,75 Rücklicht: LED, Stromversorgung durch Akku, Ein-/Ausschalten über Display Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, gefedert Sattel: Selle Royal Loire Schutzbleche: Kunststoff Speichen: Edelstahl, extra stark Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Gazelle Switch, von Hand stufenlos verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano

veröffentlicht am 2021-11-30T06:30:02+0000

