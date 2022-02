Upstreet5 5.40 Da28 rt L 51cmWa 5N Akku-Hersteller: FLYER Akku: SIB 16.75AH/36V Akku-Kapazität (Ah): 20 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: G-one all Performance Default Farbe: nein Display: FLYER Display D0 Farbrichtung: rot Gabel: Federgabel SR Suntour Mobie A32 coil Anzahl Gänge: 5 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: rot Hersteller: FLYER AG Nabe (Hinterrad): Shimano NEXUS 5 Speed Lenker: Lenker Kalloy HB-TR2 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Panasonic Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Upstreet Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Panasonic GX Power Plus 75Nm Nabe/Schaltungsart: Shimano NEXUS 5 Speed NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Tiefeinstieg Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,25 Schloss (separat erhältli: Abus Rahmenschloss Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Ungefedert Sattel: Herren Straßenausstattung: nein Vorbau: Lenkervorbau ART AS-86Q Zulässiges Gesamtgewicht: 149 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie City- oder Urban-Bike

veröffentlicht am 2022-02-10T20:05:12+0000

Fahrrad-Marke Flyer