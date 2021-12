Upstreet3 Er27 sc M Wave stu Akku-Hersteller: FLYER Akku: FLYER SIB-750 FIT Akku-Kapazität (Ah): 20.1 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: Schwalbe Super Moto Bremshebel hinten: Magura Carbotecture Bremshebel: Magura Carbotecture Bremse hinten: Magura MT5 4P Bremse: Magura MT5 4P Bremsscheibe hinten: Magura MDR-C, 180mm Bremsscheibe: Magura MDR-C, 203mm Kassette: Gates CDX, 28t Display: FIT D0 (2" color display) Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Mach1 Trucky Felge hinten: Mach1 Trucky Scheinwerfer: Busch & Müller IQ-XS Friendly Gabel: SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm axle Anzahl Gänge: Stufenlos Gewicht **: 31 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: FLYER Racktime, integrated spring flap Grundfarbe: schwarz Hersteller: FLYER AG Nabe (Hinterrad): Enviolo TR CVP, 36h Lenker: FLYER Cruise, 42°, 55 mm Lenkergriffe: FLYER Comfort MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Panasonic Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Enviolo TR CVP, 36h NOS: nein Pedale: FLYER Wellgo Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Comfort Reifengröße (ETRTO): 62-584 Reifengröße (Zoll): 27.5 x 2.4 Schloss (separat erhältli: Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system Rücklicht: Busch & Müller 2C Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Laminar CL07JB1 BK 39/34.9 Sattelstütze: bySchulz G.2 ST, 31.6 x 450 mm Sattel: Selle Royal Viaggio Schutzbleche: SunnyWheel 70mm Schlauch: SchwalbeAV21 40/62-584 Schalthebel: enviolo TR Manual Controller Speichen: Front: DT Swiss Champion 2.0 x 272/270 mm / Rear: DT Swiss Champion 2.0 x 239 mm Ständer: Pletscher Comp 40 Flex Steuersatz: Acros AZF-1029 Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Samox EC40 Satori UP2 A-head Vorbau,: Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, adjustable height 150 mm, adjustable angle Nabe (Vorderrad): Bear Pawls BMT-003, 36h Zahnriemen: Gates CDX, 130t Zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie City- oder Urban-Bike

City- oder Urban-Bike veröffentlicht am 2021-12-08T18:31:03+0000

Fahrrad-Marke Flyer