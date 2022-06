DAS FAMILY BIKE Das Gotour3 ist das pflegeleichte Familienmitglied auf zwei Rädern! Vielseitige Transportmöglichkeiten machen den Wocheneinkauf ebenso einfach wie den Ausflug mit Picknick-Korb oder den Einsatz als Taxi für Kind und Kegel.

Gotour3 7.43 Da26 blau S/M Tief 5N Akku-Hersteller: FLYER Akku: STB 20.1AH/36V Akku-Kapazität (Ah): 20.1 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Seattube Bereifung: Contact Plus City Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: FLYER Display D0 Farbrichtung: blau Gabel: Federgabel SR SUNTOUR Mobie 45 Anzahl Gänge: 5 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: blau Hersteller: FLYER AG Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus 5 Speed Lenker: Lenker Art ATB-15 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Panasonic Motorleistung in Watt: 250 W Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Gotour Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano NEXUS 5 Speed NOS: nein Reifengröße (ETRTO): 55-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,15 Schloss: ABUS Rahmenschloss Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: by.Schulz G2 Sattel: Sattel Viaggio SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Vorbau: Lenkervorbau SATORI All Up Zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg