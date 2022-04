Komfortabler Tiefeinsteiger Ein E-Bike Rahmen aus hochwertigem Aluminium, getestet von Top- Ingenieuren um Komfort und Sicherheit zu garantieren. Für genügend Unterstützung sorgt der Bosch Performance Line Cruise Motor; auf dem Weg zur Arbeit, bei Fahrradtouren in der Freizeit aber auch bei langen Strecken. Dabei unterstützt das Antriebssystem immer im richtigen Moment und vermittelt ein sportliches und durch das geräuschoptimierte Getriebe auch ein natürliches Fahrgefühl. Mit der SHIMANO 5-Gang Nexus Schaltung, die speziell für E-Bikes entwickelt wurde, gelingen Gangwechsel fast ohne Kraft. Die hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO erlauben kontrollierte Bremsmanöver und die Bremswirkung kann bei jeder Witterung bestens dosiert werden. Der KETTLER Alu-Rad Comodoro Sattel aus Hydrofoam passt sich schon beim ersten Aufsetzen an die Anatomie des Fahrers an, beugt Druckschmerzen vor und bietet gleichzeitig den benötigten Halt. Das geschmeidige Obermaterial wirkt gegen Scheuerstellen und der zentrale Entlastungskanal gewährleistet zusätzliche Luftzirkulation. Die integrierte K-Link Kupplung für einen Kinderanhänger ist ebenso praktisch wie der MonkeyLoad Systemgepäckträger zur einfachen Befestigung von Taschen und Körben. Das COMFORT P5 ist auch als Rücktrittvariante erhältlich.

COMFORT P 28 bl Rh50cm Wave 5N Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Wh Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE Energizer Plus Bremshebel hinten: SHIMANO BL-MT200 Bremshebel: SHIMANO BL-MT200 Bremse hinten: SHIMANO BR-MT200 / 2-piston Bremse: SHIMANO BR-MT200 / 2-piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT10M / 180mm Bremsscheibe: SHIMANO RT10M / 180mm Kassette: SHIMANO Nexus CS-7000, 30T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Felge: Schürmann YAK Disc Felge hinten: Schürmann YAK Disc Frontleuchte: FUXON FS-50 EB, 50 lux Gabel: SR SUNTOUR NEX-E25 Anzahl Gänge: 5 Gang Gewicht: 26,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: MonkeyLoad Carrier Grundfarbe: blau Hersteller: KETTLER Alu-Rad Nabe (Hinterrad): SHIMANO Nexus SG-C7000-5D Kettenschutz: HORN Catena Kette: KMC Z610 Saltshaker Lenker: Competition SL Ergo Lenkergrife: ERGON GC10-Nexus MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Comfort Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus SG-C7000-5D NOS: nein Pedale: ZECURE VP-821 Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28x2.00 Rückleuchte: FUXON R-Glow EB Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Seatclamp w. quick release (31,8mm) Sattelstütze: SPS-375 (27,2mm) Sattel: Comodoro XL Schutzbleche: SKS PET A65R Schlauch: SCHWALBE AV19 Schalthebel: SHIMANO Nexus SL-C7000-5D SP Connect: nein Speichen: Spoke 2.0 blk Ständer: URSUS Wave Steuersatz: ACROS, 1-1/8 Zoll Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SAMOX Vorbau: Competition SL, adjustable Nabe: SHIMANO HB -MT200 Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg