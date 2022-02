GSD S10 ErP4 sc OneS Back 10K Akku-Hersteller: Bosch Akku: 2x BOSCH PowerPack 500 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE "Big Ben Plus", 55-406, Reflex Bremse hinten: MAGURA "MT5" Bremse: MAGURA "MT5" Bremsscheibe hinten: 180 Bremsscheibe: 180 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe Frontleuchte: TERN "Valo", 190 Lumen Gabel: SR SUNTOUR "Custom" Anzahl Gänge: 10 Gang GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: INTEGRATED Grundfarbe: schwarz Hersteller: Mobility Holdings Ltd. Nabe (Hinterrad): TERN " Atlas", Boost Innenlager: BOSCH Kettenschutz: TERN "Custom" Kette: DHT Lenker: TERN "Sweep" Griffe: ERGON "GC" Laufradsatz: TERN "Atlas" MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: GSD Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Deore NOS: nein Pedale: TERN " Urban" Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Alu 6061 Reifengröße (ETRTO): 55-406 Schloss (separat erhältli: ABUS "5650 L" Rückleuchte: TERN "Brake light" Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: TERN Telescope Ø34,9-30,10 Sattel: TERN "GSD" Schutzbleche: SPLASHGUARD Schalthebel: SHIMANO "Deore" SP Connect: nein Speichen: ED, Niro Ständer: TERN "Lockstand" Steuersatz: Tern "Flux Pro Taper", 1.5" Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: TERN "GSD custom" Satori UP2 A-head Vorbau,: TERN "Andros", verstellbar, 65 mm

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Cargo- oder Lastenrad

Cargo- oder Lastenrad veröffentlicht am 2022-02-16T19:17:05+0000

Fahrrad-Marke Tern