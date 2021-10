Das Packster 70. Zwei Räder - ein Glück für die ganze Familie. Hinweis: Versand nur auf Anfrage auf Grund der Größe des Lastenrads! Das Packster 70 macht das Leben leicht. Ob drei Kinder oder Großeinkauf, das Familien-E-Bike transportiert alles sicher ans Ziel. Dabei überzeugt es durch kinderleichtes Handling, sichere Fahreigenschaften und umweltfreundliche Materialien. Und dank höhenverstellbarem Sattel und Vorbau passt es sich in Sekundenschnelle an unterschiedliche Fahrer an. *Abbildung kann vom Orginal abweichen.*

Packster 70 vario, chili matt Akku: Bosch PowerTube 625 / 625Wh; Bosch PowerTube 625 Vertical / 625W (2x) Kurbellänge: 170 mm Sattel: Selle Royal New Lookin Evo R&M