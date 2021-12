Das Multicharger. Für Alltags-Abenteurer. Das Multicharger transportiert erstaunlich leicht bis zu 65 kg auf seinem Heck. Zusätzlichen Platz bietet der serienmäßige Frontgepäckträger. Dank optionaler Ausstattungsmöglichkeiten ist es für Ihre Abenteuer bestens gerüstet: Ob große Cargo-Taschen gegen Schmutz und Regen oder eine kleine Fronttasche für wertvolles Gepäck, Sie finden für jeden Transport die passende Lösung. Dabei ist das Multicharger nicht länger als ein normales E-Bike und überzeugt durch sein agiles Fahrverhalten. Mit den 750er-Modellen oder der optionalen DualBattery 1125 und dem kraftvollen Bosch Motor mit 85 Nm kommen Sie auch voll beladen problemlos ans Ziel.

Multicharger GT touring 750,RH51, utily grey Cassette: Shimano XT 11-S 11-50 Linkglide Display: Bosch Kiox 300 Felgen: Mach1 Trucky30 26" CNC Frontlicht: Supernova mini 2 Gabel: Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black Kette: KMC X11 ( 139x ) Kurbel: 42T Reifen: Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* Rücklicht: Busch & Müller Toplight 2C LED* Sattelstütze: Cane Creek New Thudbuster S Sattel: Selle Royal New Lookin Evo R&M Schalthebel: Shimano Deore XT 11-S Linkglide