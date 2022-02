Das Load 75. Gibt Ihrer Freiheit noch mehr Raum. Den Fahrtwind spüren, die Geschwindigkeit genießen, schnelle Stopps und zügiges Anfahren. Und dabei so viel mitnehmen, wie man will. So fühlt sich Freiheit an. Mit seinem tiefen Schwerpunkt, der Riese & Müller Control Technology und einer riesigen Ladefläche bringt das Load 75 Fahrdynamik und Beladungsmöglichkeiten zusammen wie kaum ein anderes Cargo-Bike. Der starke Bosch Cargo Line Cruise Motor sorgt dabei für bisher unbekannte Spritzigkeit. Und dank seiner hochwertigen Komponenten ist das Load 75 dabei auch noch extrem zuverlässig.

Load 75 vario, white Akku: Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh ( 2x ) Farbrichtungen: weiß Frontlicht: Supernova M99 Gabel: Suntour Mobie A32, 20", 70mm Kette: Gates drive belt CDX Kurbel: FSA/Riese & Müller, 170 mm Lenker: FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu Sattel: Selle Royal New Lookin Evo R&M Schalthebel: Enviolo grip shift Twist Display Pure Vorbau: Riese & Müller, adjustable height and angle