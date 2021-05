Kombi Schon lange ist das Kombi der Kundenliebling unter den Yuba-Rädern. Seine kompakten Maße und seine Tragfähigkeit in Kombination mit einem unschlagbaren Preis, machten das Long Tail zum beliebten Alleskönner für die Stadt - nur ein E-Antrieb hat gefehlt. Mit dem Kombi E5 hat das Warten endlich ein Ende. Gezielt wurde der leichteste und leiseste Motor von Shimano verbaut, passend zu den Eigenschaften des Kombi`s. Der Antrieb beschwert das Lastenrad nicht unnötig, bietet jedoch genug Kraft für dich und dein beladenes Kombi. Die maximale Unterstützung liegt bei 200 %. Aufgrund des sparsamen Motors, erreichst du eine unglaubliche Reichweite mit dem Shimano E5000. Für Fahrten in der Ebene ist das ideal. Locker beschleunigst du an allen Fahrradfahrern vorbei und das noch mit Kindern und Einkauf auf dem Gepäckträger. Mit einer Gesamtzuladung von 200 kg kannst du richtig viel mitnehmen, ohne Abstriche machen zu müssen. TIPP: Aufgrund seiner Geometrie ist das Kombi ein richtiges Stellplatzwunder. Wenn nicht viel Platz vorhanden ist, lässt sich das Lastenrad auch senkrecht abstellen. Lieferumfang: Stand Together - Fahrradständer Spanninga LED Beleuchtung Schutzblech vorne Wheelskirts hinten Deflopilator - Lenkungsdämpfer

Yuba Kombi E5 Orange Anzahl Gänge: 9 Gang Motor Hersteller: Shimano Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Schaltung: Kettenschaltung Zulässiges Gesamtgewicht: 200 kg