MISS GRACE D28 Or Rh54 7NF Bereifung: Impac Fatpac Bremshebel hinten: Gazelle Ergo mit Softtouch für hohen Bremskomfort Bremshebel: Gazelle Ergo mit Softtouch für hohen Bremskomfort Bremse hinten: Shimano BR-C3000F Bremse: Shimano BR-C3000F Kassette: 19 Zähne Felge: Mach1 ER-10 Felge hinten: Mach1 ER-10 Frontleuchte: LED-Scheinwerfer, 12 Lux, Ein-/Ausschalten am Scheinwerfer Gabel: Aluminium starr Anzahl Gänge: 7 Gang Gewicht: 22 kg Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: grün Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): Shimano Nexus 7 Freilauf Kette: KMC Z410 RB Lenker: Aluminium-Look, geräumig gebogen Lenkergriffe: Gazelle Aerowing MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: MISS GRACE Nabe/Schaltungsart: Shimano RD-M6000-10-SGS NOS: nein Produktart: Unisexfahrrad Reifengröße (ETRTO): 50-622 Reifengröße (Zoll): 28 x 2,0 Rückleuchte: LED, Stromversorgung durch Batterie, Ein-/Ausschalten an der Lampe Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Aluminium, ungefedert Sattel: Selle Royal Gipsy Schutzbleche: Edelstahl Speichen: Edelstahl, extra stark Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminium Satori UP2 A-head Vorbau,: Gazelle Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar Nabe (Vorderrad): Shimano Nabendynamo (2,4W) Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2020

Kategorie Cargo- oder Lastenrad

Cargo- oder Lastenrad veröffentlicht am 2021-05-29T19:05:04+0000

Fahrrad-Marke Gazelle