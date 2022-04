MAKKI LOAD Un26 sw Rh49cm Enviolo Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerPack 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube extern Bereifung: SCHWALBE Big Ben Plus Bremshebel hinten: TEKTRO HD-M750 Bremshebel: TEKTRO HD-M750 Bremse hinten: TEKTRO HD-M750, 4 piston Bremse: TEKTRO HD-M750, 4 piston Bremsscheibe hinten: 180 mm Bremsscheibe: 180 mm Kassette: 24 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Purion LCD Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Farbrichtung: schwarz Felge: MACH1 Kargo Felge hinten: MACH1 Kargo Frontleuchte: Spanninga Axendo 60 Gabel: Suntour MOBIE Anzahl Gänge: stufenlos Gewicht: 53,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: Aluminium Grundfarbe: schwarz Hersteller: GAZELLE Nabe (Hinterrad): ENVIOLO Cargo Manual stufenlose Gangschaltung, Freilauf Kettenschutz: Kunststoff Kette: GATES ® CDX Riemen Lenker: Aluminium, komfortabel gebogenes Modell Lenkergrife: GAZELLE Aero leather MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MAKKI Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Bosch Performance Gen. 3 65Nm Nabe/Schaltungsart: Stufenlose Gangschaltung ENVIOLO Cargo Manual NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Robuster Backbone, in den Motor, Getriebe und Lenkung ebenso formschön wie sicher integriert sind. S Reifengröße (ETRTO): 55-559 Reifengröße (Zoll): 26 x 2,2 Schloss (separat erhältli: AXA Block XXL Rückleuchte: Spanninga Solo Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Starr Sattel: SELLE ROYAL Herz Schutzbleche: Edelstahl Schalthebel: ENVIOLO Cargo SP Connect: nein Speichen: Edelstahl, extra stark Ständer: GAZELLE patentiert Kickstand, Torsionsdämpfer Straßenausstattung: ja Kurbelgarnitur: Aluminum Vorbau: Mit Werkzeug stufenlos verstellbar Nabe: SHIMANO Zahnriemen: GATES ® CDX-Riemenantrieb, mit Centertrack

Modelljahr 2021

veröffentlicht am 2022-04-26T19:06:29+0000

