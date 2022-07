Urban Arrow Family Cargo Line Sicherheit geht vor Keine Kompromisse. Die niedrigere Sitzposition von Kindern sorgt für eine insgesamt niedrigere Schwerpunkthöhe. Das wiederum wirkt sich auf die Straßenhaftung Ihres Family aus. Ein robuster und verstellbarer Dreipunktgurt gewährleistet eine sichere Fahrt. Und die EPP-Box sorgt für Rundumschutz Ihrer wertvollsten Fracht. Absolute Wendbarkeit Mit Ihrem Urban Arrow Family bewegen Sie sich sicher durch den Verkehr. Der leichte Rahmen, die elektrische Tretunterstützung und die stufenlose Schaltung sorgen für eine sehr angenehme Fahrerfahrung. Radfahren, wie Sie es gewohnt sind, plus Wendbarkeit, Komfort und Stabilität. Auto hat ausgedient Wir haben an alles gedacht. Bei unserem Zubehör haben wir genau hingehört, was unsere Fahrer zu sagen haben. Mit der optionalen zusätzlichen Vorderbank, dem Regenzelt bzw. dem Maxi-Cosi-Adapter können Sie Ihr Family-Rad an die Bedürfnisse Ihrer Familie anpassen. Ihr Rad wird so zum bevorzugten Transportmittel - und Sie stellen vielleicht fest, dass Sie das Auto lieber stehen lassen. Eine Investition in Freiheit Entdecken Sie Ihr neuestes Familienmitglied. Das Bike, das Sie und Ihre Kinder sicher ans Ziel bringt. Mit diesem Rad als Partner können Sie Hektik in Ihrem gefüllten Terminkalender streichen. Bewegen Sie sich mühelos durch die Stadt, zum Strand oder in den Wald. Wer einmal damit gefahren ist, will nicht mehr absteigen. Grün unterwegs! Die denkbar umweltfreundlichste Lieferlösung, wobei Sie von der Ladekapazität eines Lieferwagens und der Mobilität eines E-Bikes profitieren. Ob Sie nun Pakete, Lebensmittel oder Möbel ausliefern: Es gibt immer ein Lastenrad von Urban Arrow, mit dem Sie problemlos ans Ziel gelangen. Sorgenfrei durch die Stadt Sie möchten keine Zeit mehr im Stau oder auf der Suche nach einem Parkplatz verlieren? Dann ist das Cargo für innerstädtische Fahrten die absolut richtige Wahl. Kein Lärm, keine Luftverschmutzung. Statt dessen Flexibilität auf ganzer Linie. In alle Ecken und Winkel Mit dem Cargo gelangen Sie in alle Ecken und Winkel der Stadt - völlig problemlos und einfach. Von 250 bis 700 Liter Frachtraum. Die verschiedenen Boxenlösungen ermöglichen es Ihnen, alle Arten von Ladungen direkt beim Kunden abzuliefern. Das Cargo L ist das beliebteste Modell der Cargo-Serie. Viele Unternehmen nutzen das Cargo L für die innerstädtische Belieferung. Es ist schnell, umfährt jeden Stau und hat gleichzeitig genügend Ladevolumen für umfangreiche Transporte. Das Cargo L trägt zum dynamischen Stadtverkehr bei, bewegt sich fast geräuschlos fort und produziert keine Abgase. Mit Ausnahme des Shorty sind alle Cargo-Modelle mit einem leistungsstarken Bosch Performance Motor ausgestattet. *Der Kauf von Lastenrädern kann auch online über unseren Onlineshop getätigt werden. Die Abholung ist nur vor Ort möglich, wir bieten keinen Versand für Lastenräder.

Family Cargo Line schwarz Display: Kiox Display Farbrichtung: schwarz Frontleuchte: LED Scheinwerfer Motortyp: Bosch Cargo Line 85Nm Nabe/Schaltungsart: ENVIOLO stufenlose Nabenschaltung