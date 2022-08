Carqon Lastenrad, eine Klasse für sich! Das Carqon bietet solchen Familien das Beste in Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Komfort, damit sie sich ganz dem widmen können, was am meisten zählt: so viel wertvolle Zeit wie möglich miteinander verbringen, während sie unterwegs sind. Perfekt sicheres Lastenrad. Optimaler Schutz im Verkehr. Das Carqon garantiert beim Fahren Tag für Tag ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Viel zu tun? Mit dem Carqon erledigen Sie alles doppelt so schnell. Mit oder ohne Ihre Kinder. Schützen Sie, was wertvoll ist Carqon erfüllt die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dies spiegelt sich direkt in der Qualität der Schlüsselkomponenten wider, um Ihrer Familie jeden Tag eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Überraschend entspannt Der Fahrkomfort wird durch die Torsionssteifigkeit, den niedrigen Schwerpunkt und die Geländereifen mit Vorderradgabelung optimiert. Ihr Kind wird auch auf holprigen Straßen bequem schlafen. Erstklassige Funktionalität In Sachen Funktionalität setzt Carqon einen neuen Standard. Von einer einzigartigen Kindertür bis zu einer Reichweite von 120 Kilometern. Alles wurde durchdacht, um Ihnen das bestmögliche Cargo-Bike-Erlebnis zu bieten. Preisgekröntes Design Carqon hat mehrere internationale Designpreise gewonnen. Dies verdanken wir unserem niederländischen Designteam, das es geschafft hat, Technologie, Funktionalität und Handwerkskunst zu einem unverwechselbaren, stilvollen Cargo-Bike zu vereinen. Elegante, hohe Transportbox aus HDPE, qualitativ hochwertige Veredelung Leistungsstarker Bosch Mittelmotor Optionale Ergänzung um zweiten Bosch Akku Tür für Kinder zum eigenständigen Ein- und Aussteigen Komfortable Federung durch Vorderradgabel und XL-Reifen Einzigartiges Design, erhältlich in vier verschiedenen Farboptionen Direkte Lenkerfahrung mit Doppelseillenksystem Blitzschnell von Tür zu Tür Das Carqon ist mit einem Bosch Performance CX Cargoline Mittelmotor der vierten Generation ausgestattet. Durch diesen leistungsstarken Motor war es noch nie so einfach, ein voll beladenes Lastenfahrrad zu fahren. Der Bosch Motor unterstützt bis zu 25 km/h und wiegt nur 2,9 Kilo. Damit ist er um 50 % kompakter als sein Vorgängermodell. Einzel- oder Doppel-Akku? Wählen Sie zwischen einem oder zwei leistungsstarken Bosch Akkus mit einer Reichweite von 40 bis 70 Kilometern pro Akku. Damit wird das Carqon zu einem ansprechenden, nachhaltigen Konkurrenten für das Auto in Ihrer Einfahrt. Ehrgeizige Eltern können die Akkukapazität auf 1000 Watt verdoppeln. So schaffen Sie eine beachtliche Strecke mit Ihrem Lastenfahrrad. Kettenschaltung oder Nabenschaltung? Sie legen Wert auf Wartungsfreiheit? Dann ist das Carqon mit Nabengetriebe das Richtige für Sie. Mit einem Enviolo Getriebe am Fahrrad steht Ihnen eine fließende Anzahl von Gängen zur Verfügung. Mit der Steuerung am Lenker können Sie genau entscheiden, wie stark Sie in die

Lastenrad E2-500 sw Enviolo Display: Bosch Intuvia Farbrichtung: schwarz Frontleuchte: LED Scheinwerfer Kapazität: Zwei Kinder + Maxi-Cosi-Halterung Maße: 260 x 75 x 111 cm (LxBxH) Motortyp: Mittelmotor Rückleuchte: LED-Rücklicht Zulässiges Gesamtgewicht: 200 kg