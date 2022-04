Kettler Cargoline HT 800 Bei der Cargoline Modellserie wurde großen Wert auf Modularität gelegt. So kann bei dem CARGOLINE HT 800 wahlweise eine Metallbox oder auch eine Woodbox z.B. für den sicheren Kintertransport montiert werden. Dabei ist die Woodbox sowohl für den Lasten- als auch für den Kindertransport einsetzbar. Das CARGOLINE HT 800 unterscheidet sich vom CARGOLINE HT 600 durch eine längere Ladefläche. So gibt es noch mehr Platz. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 250 kg können relativ mühelos Einkäufe, Getränkekästen, Kinder etc. befördert werden. Die Kettenschaltung von Shimano ist für hohe Lasten ausgelegt und überzeugt durch eine hohe Übersetzungsbandbreite - in der Preisklasse unschlagbar! Die Kraftübertragung unter Volllast läuft stufenlos und flüssig. Zudem ist die Lenkstange in Höhe und Winkel stets auf den entsprechenden Fahrer anpassbar. Die Alternative zum Auto, vor allem im innerstädtischen Bereich. - Hochwertiger Aluminium-Rahmen mit Bestwerten bei Stabilität und Sicherheit. - Großer Stauraum bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 250 kg. - Kraftvolle Unterstützung dank Bosch Performance Line Cruise Antrieb mit 625 Wh Bosch Powertube (erweiterbar auf 1250 Wh).

Cargoline HT 800 sw Unisize 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: SCHWALBE Big Ben Bremshebel hinten: MAGURA MT5, 4-finger blade Bremshebel: MAGURA MT5, 4-finger blade Bremse hinten: MAGURA MT5 / 4-piston Bremse: MAGURA MT5/4 Kolben Bremsscheibe hinten: MAGURA MDR-C / 180mm Bremsscheibe: MAGURA Elian Disc 220mm Kassette: SHIMANO SLX CS-M7100, 10-51T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Kiox Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Farbrichtung: schwarz Felge: RYDE Andra 40 / 20 Felge hinten: RYDE Andra 40 (26") Frontleuchte: FUXON F250 EB, 100 lux Gabel: Kettler Cargoline / elastomeres suspension Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 47,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: IRack 2 Grundfarbe: schwarz Hersteller: KETTLER Alu-Rad Nabe (Hinterrad): SHIMANO FH-MT500 Kettenschutz: HORN Catena A08 Cargo Kette: SHIMANO SLX CN-M7100 Lenker: Kettler Cargoline Lenkergrife: ERGON GP1 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Cargoline Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore SLX RD-M7100 NOS: nein Pedale: ZECURE VP-831P Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium Reifengröße (ETRTO): 55-559 / 55-406 Reifengröße (Zoll): 26x2.15 / 20x2.15 Schloss (separat erhältli: ABUS Rückleuchte: FUXON RZ100 EB / Reflector Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Seatclamp (38,6mm) Sattelstütze: LIMOTEC A3Z suspension dropper post (140x34,9mm) Sattel: ZECURE L VL-6483 Schutzbleche: Curana Apollo 65 Schlauch: SCHWALBE AV7 / SCHWALBE AV13 Schalthebel: SHIMANO SLX SL-M7100 SP Connect: nein Speichen: Spoke 2.0 blk Ständer: Kettler Cargoline Steuersatz: FSA No. 7B Cargoline Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-320 Vorbau: Kettler Cargoline Nabe: Elian Lenkungsnabe Zulässiges Gesamtgewicht: 250 kg