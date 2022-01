KETTLER Alu-Rad Cargoline FS 800 Das CARGOLINE FS 800, ausgezeichnet mit dem Eurobike Gold Award 2021, glänzt durch viele technische Innovationen und einen Rahmen, der seinesgleichen sucht - mit Bestwerten bei Stabilität und Sicherheit. Das moderne Lenksystem mit Präzisions-Lenkungsnabe in Verbindung mit einem Federelement direkt unterhalb der Ladefläche verspricht ein ideales Fahrverhalten. Laufruhig auf verschiedensten Fahrbahnen und wendig in der Stadt. Die hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Magura bremsen auch hohe Lasten gekonnt ab und sind unter allen Bedingungen stets zuverlässig. Der höhen- und seitlich verstellbare Lenker kann auf verschiedene Körpergrößen angepasst werden - und das ohne Werkzeug. Die auf Knopfdruck versenkbare Sattelstütze erleichtert das Absteigen und ist zugleich gefedert. Auch für Lastenrad-Einsteiger bestens geeignet! So kann bei dem CARGOLINE FS 800 wahlweise eine Metallbox oder auch eine Woodbox z.B. für den sicheren Kindertransport montiert werden. Dabei ist die Woodbox sowohl für den Lasten- als auch für den Kindertransport einsetzbar. Das CARGOLINE FS 800 unterscheidet sich vom CARGOLINE FS 600 durch eine längere Ladefläche. So gibt es noch mehr Platz. *Der Kauf von Lastenrädern kann auch online über unseren Onlineshop getätigt werden. Die Abholung ist nur vor Ort möglich, wir bieten keinen Versand für Lastenräder.

Cargoline FS 800 lime UnisizeFully 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Vertikal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: Schwalbe Big Ben Bremshebel hinten: Magura MT5, 4-finger blade Bremshebel: Magura MT5, 4-finger blade Bremse hinten: Magura MT5 / 4-piston Bremse: Magura MT5/4 Kolben Bremsscheibe hinten: Magura MDR-C / 180mm Bremsscheibe: Magura Elian Disc 220mm Kassette: Shimano SLX CS-M7100, 10-51T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch Kiox Einsatzbereich ShopFilter: Straße & Asphalt Farbrichtung: grün Felge: Ryde Andra 40 / 20 Felge hinten: Ryde Andra 40 (26") Frontleuchte: Fuxon F250 EB, 100 lux Gabel: Kettler Cargoline / elastomeres suspension Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 48 kg GPS: nein GPS ready: nein Gepäckträger: IRack 2 Grundfarbe: grün Hersteller: KETTLER ALU RAD Nabe (Hinterrad): Shimano FH-MT500 Kettenschutz: Horn Catena A08 Cargo Kette: Shimano SLX CN-M7100 Lenker: Kettler Cargoline Lenkergrife: Ergon GP1 MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: Cargoline Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore SLX RD-M7100 NOS: nein Pedale: Zecure VP-831P Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aluminium Reifengröße (ETRTO): 55-559 / 55-406 Reifengröße (Zoll): 26x2.15 / 20x2.15 Schloss (separat erhältli: Abus Rückleuchte: Fuxon RZ100 EB / Reflector Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Seatclamp (38,6mm) Sattelstütze: Limotec A3Z suspension dropper post (140x34,9mm) Sattel: Zecure L VL-6483 Schutzbleche: Curana Apollo 65 FS Schlauch: Schwalbe AV7 / Schwalbe AV13 Schalthebel: Shimano SLX SL-M7100 SP Connect: nein Speichen: Spoke 2.0 blk Ständer: Kettler Cargoline Steuersatz: FSA No. 7B Cargoline Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: FSA CK-320 Vorbau: Kettler Cargoline Nabe (Vorderrad): Elian Lenkungsnabe Zulässiges Gesamtgewicht: 250 kg