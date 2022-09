Hinweis: Versand nur auf Anfrage auf Grund der Größe des Lastenrads! Das elektrische zweirädrige Lastenrad mit moderner Tretunterstützung. Das Babboe City Mountain hat einen Yamaha Mittelmotor, Kraftsensor und eine NuVinci Gangschaltung. Diese Kombination sorgt für ein reibungsloses Fahrraderlebnis. Das elektrische Babboe City Mountain ist standardmäßig mit einer Sitzbank ausgestattet, so dass es Platz für zwei Kinder bietet. Du kannst das Babboe City Mountain mit einer zusätzlichen Sitzbank erweitern, so dass du vier Sitzplätze hast. Mit der Maxi-Cosi-Halterung in der Transportbox kannst du dein Baby bequem mitnehmen. Dadurch verringert sich die Beinfreiheit für die Kinder auf der Sitzbank. Sportliches und wendiges Lastenfahrrad Fahrkomfort eines normalen Fahrrads Leistungsstarker Motor und stufenlose Gangschaltung

Babboe City Mountain fahrberei SW