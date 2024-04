Verlosung: Um einen umfangreichen Überblick über alle notwenidgen Daten auf dem Fahrrad zu haben, wird gerne das Smartphone genutzt. Navigationssysteme, Routenplaner oder Trainingsapps sind im Radsport keine Seltenheit mehr und auch während der Fahrt oft gefragt. Doch häufig will man das teuere Smartphone nicht direkt am Lenker anbringen. Der Hersteller SP Connect bietet genau dafür optimale Lösungen und sorgt mit cleveren Halterungen und Schutzsystemen für Smartphones dafür, dass man sich keine Sorgen um etwaige Schäden machen muss und alles im Blick behält. Als kleines Highlight verlosen wir zehn Gutscheine im Wert von 100,- Euro.

Bereits 2016 hat SP Connect das variable Smartphone-Montagesystem auf den Markt gebracht. Die Basis der Produktlinie ist das Phone Case, eine schützende und multifunktionale Hülle mit integriertem Befestigungsmechanismus. Durch ein einfaches Montage- und sicheres Verschlusssystem werden der Anwendbarkeit keine Grenzen gesetzt. Denn der einheitliche Befestigungsmechanismus SPC+ stellt beim System die eigentliche Innovation dar. Dazu gibt es ein weitreichendes Portfolio an sportspezifischen Halterungen, Befestigungen, Fahrradtaschen und Fahrradleuchten. Durch die breite, perfekt aufeinander abgestimmte Produktpalette, in Verbindung mit einer Vielzahl an Sport-, Freizeit- und Alltagsaktivitäten, ergeben sich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten.

Eines der Highlights ist das universelle SP Connect Bike Bundle II, welches mit seinen Bestandteilen aus Phone Case, Weather Cover, Universal Bike Mount und StandTool ein komplettes Set für die sichere Montage des Smartphones am Lenker oder Vorbau. Nach der Montage des Bike Mounts kann das Phone Case mit einer 90 Grad Drehung in Sekundenschnelle auf der Halterung angebracht werden. Das Weather Cover sorgt zudem dafür, dass das Handy vor Regen und Schmutz geschützt ist und gewährleistet zusätzliche Stoßfestigkeit.

Das SP Connect Phone Case Xtreme verfügt über die Top-Features der gängigen SP Connect Handyhüllen einschließlich sicherer Montage, kabelloser Aufladung, einer starken magnetischen Befestigung und MagSafe-Kompatibilität. Mit seinem vollständigen, 360°-Schutzgehäuse und militärischer Falltest-Zertifizierung bietet SP Connect eine wasserdichte, schlamm- und staubresistente Schutzhülle für Smartphones. Der patentierte Twist-to-Lock-Mechanismus garantiert, dass das Smartphone sicher mit einer SP Connect-Halterungslösung verbunden werden kann.

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgten Frage richtig beantworten.

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an SP Connect) weitergegeben.Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von SP Connect ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de