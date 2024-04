Test Minitools: Produkte von Silca genießen weltweit einen äußerst guten Ruf. Verwunderlich ist das angesichts der Geschichte des Unternehmens nicht. So brachte Silca als erstes Unternehmen Pumpen mit Manometer auf den Markt. Auch bei den Hochdruck-Rahmenpumpen legte der italienische Hersteller ordentlich vor. Der Blick auf das aktuelle Programm präsentiert sich umfangreicher denn je. Neben Pumpen, Pflegemitteln und diversem Zubehör finden sich Tools für die Werkstatt und den mobilen Einsatz, darunter das Silca Italian Army Knife Venti. Kann das Minitool in unserem Test dem guten Ruf des Unternehmens gerecht werden?

Silca Italian Army Knife Venti Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Venti ist italienisch und steht für zwanzig. Damit dürfte schnell klar sein, wie viele Funktionen das Silca Italian Army Knife Venti beinhaltet. Doch nicht die Anzahl lässt aufhorchen, sondern das wirklich gut ausgewählte Sortiment. Das Multitool enthält eigentlich alles, was im Rahmen einer Tour bei schnellen Reparaturen benötigt wird. Neben einem vollständigen Satz an Innensechskantschlüsseln weiß das breit aufgestellte Angebot an Torx-Schlüsseln zu begeistern. Daneben verfügt das Tool über einen Kettennieter für alle gängigen Ketten sowie über mehrere Schraubenschlüssel. Komplettiert durch ein Werkzeug zum Zurückdrücken der Bremskolben, einen Ventilkernentferner und zwei Speichenschlüssel bleiben nahezu keine Wünsche offen. Die geschmiedeten und beschichteten Werkzeuge sind wie der ebenfalls geschmiedete Rahmen hervorragend verarbeitet und versprechen als Gesamtpaket eine sehr lange Haltbarkeit.

Handling

Eine Besonderheit des Silca Italian Army Knife Venti Minitools ist das magnetische Schiebeverschluss-Design. Hierbei wird die mehrere Funktionen beinhaltende Stahlplatte einfach in den Rahmen geschoben und mittels Magneten gehalten. Eine tolle und praktische Lösung, die angesichts der etwas schwachen Magnete allerdings nicht ganz wie gewünscht überzeugen kann. Abgesehen hiervon weiß das Multitool in allen Belangen zu begeistern. Dank der innovativen Konstruktion mit der einschiebbaren Platte verfügt der Kettennieter über einen äußerst langen Hebelweg und hebt sich somit deutlich von den Mitbewerbern in unserem Test ab. Das Minitool liegt sehr gut in der Hand und die Formgebung des verwindungssteifen Rahmens erlaubt ein festes sowie rutschfreies Zupacken. Die präzise gearbeiteten Werkzeuge sind zudem lang genug ausgeführt, um selbst an schlechter zugängliche Stellen am Bike zu gelangen.

Silca Italian Army Knife Venti Minitool im Detail

Gewicht: 172 Gramm

Maße: Etwa 83 x 47 x 17 mm

Anzahl Funktionen: 20

Material: Rostfreier Stahl, geschmiedet und beschichtet

Die Funktionen im Überblick