Test Minitools: Die MaXalami Key-13 und Key-22 Multifunktionswerkzeuge ermöglichen neben den „normalen“ Reparaturen am Wegesrand auch das schnelle Flicken von Tubeless-Reifen. Hierfür verfügen die beiden Tools jeweils über ein einklappbares Einführwerkzeug für Tubeless-Flicken. Wir haben uns das mit 22 Funktionen ausgestattete MaXalami Key-22 im Rahmen unserer Minitool-Testreihe genauer angeschaut.

MaXalami Key-22 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Neben den üblichen Werkzeugen beinhalten die Key-13 und Key-22 Multitools von MaXalami ein spezielles Einführwerkzeug für Tubeless-Flicken. Für knapp 55 Euro erhält der Käufer mit dem Key-22 ein sehr hochwertiges Produkt, welches sich aufgrund seines Funktionsumfangs besonders für längere Bike-Touren empfiehlt. Ein Innensechskantschlüssel-Satz von 2 bis 8 mm fehlt ebenso wenig wie zwei Torx-Schlüssel (T25/T30), ein Kettennieter (8- bis 11-fach) oder Schraubendreher mit Schlitz sowie Kreuzschlitz. Das Tool weist zudem mehrere Speichenschlüssel auf, wobei hier sicherlich die Ausführungen Mavic M7 und Mavic M9 hervorzuheben sind.

Handling

Alle Werkzeuge lassen sich geschmeidig ausklappen und die Vertiefung im Rahmen sorgt für ein gutes Griffgefühl. An Features fehlt es dem MaXalami Key-22 Minitool definitiv nicht. Doch nicht immer macht alles wirklich Sinn. So ist der Reifenheber aus Metall besonders bei empfindlichen Felgen mit Vorsicht zu genießen. Mit den im Tool enthaltenen Maulschlüsseln ‚vergurkt‘ man sich aufgrund der äußerst knapp bemessenen Kontaktflächen schnell die Muttern, konstruktionsbedingt ist auch das Handling nicht wirklich überzeugend. Leider sind zudem die übrigen Werkzeuge von der Länge sehr kurz ausgeführt, wodurch nicht immer alle Stellen am Bike gut erreicht werden können.

MaXalami Key-22 Minitool im Detail

Gewicht: 158 Gramm

Maße: Etwa 82 x 54 x 17 mm

Anzahl Funktionen: 22

Material: Rostfreier Chrom-Vanadium-Stahl

Die Funktionen im Überblick