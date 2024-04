Produktnews: Mit der Enviolo Automatiq und der Shimano Nexus 5 gibt es für das innovative SUV E-Bike Moustache J für diese Saison neue Schalt-Optionen. Wir haben den Überblick über die einzelnen Modellvarianten.

Mit dem Moustache J konnten die E-Bike-Spezialisten aus Frankreich auf der Eurobike im vergangenen Jahr ein echtes Highlight präsentieren, das vieles anders macht als die Konkurrenz: Vom im Aluguss-Verfahren in Frankreich produzierten Rahmen bis hin zum Hinterbaukonzept mit einer klassischen Antriebsschwinge. Das Rad selbst konnten wir vor einiger Zeit bereits ausführlich testen – wenn euch interessiert, wo seine Vorzüge liegen, klickt am besten direkt in den entsprechenden Artikel oder schaut auf YouTube vorbei.

Moustache J im Test: Anders … aber auch besser? Test / E-Bike: Das Moustache J hat seit seiner Vorstellung auf der vergangenen Eurobike für viel Aufsehen gesorgt. Besonders im Fokus steht dabei die innovative Herstellung des Rahmens, die komplett in Frankreich erfolgt. Aber auch darüber hinaus hat der vollgefederte Tiefeinsteiger einiges zu bieten. Das ohnehin bereits ausgesprochen umfangreiche E-Bike-Portfolio von Moustache wird mit dem […]

Für dieses Jahr wird es vom J nun weitere Ausstattungsvarianten geben. Moustache behält den Konfigurator auf der Webseite ebenso bei, wie die drei Grundvarianten des innovativen Tourenbikes: Während das J.on für befestigte Wege konzipiert ist, fühlt sich das J.off vorzugsweise im Gelände wohl. Das J.all kombiniert die Vorzüge beider Varianten und dürfte damit die größte Bandbreite an Einsatzgebieten abdecken.

Mehr Auswahlmöglichkeiten gibt es nun für diese Saison bei den Schaltungen. Die größte Neuerung ist dabei die Enviolo Automatiq beim J.on und beim J.all. Die stufenlose Nabenschaltung passt ihren Widerstand dynamisch und vollautomatisch in Abhängigkeit von Kadenz und Geschwindigkeit an und bietet damit ein hohes Maß an Schaltkomfort. Wählt man zusätzlich die automatische Unterstützungsstufe beim verbauten Bosch Performance Line Motor, kann man sich voll und ganz auf das Fahrerlebnis konzentrieren. Selbstverständlich wird die Enviolo Automatiq außerdem mit dem wartungsarmen Carbonriemen kombiniert.

Darüber hinaus gibt es beim J.on fortan mit der Shimano Nexus 5 auch eine günstigere Option für Fans von Nabenschaltungen. Bei der neuen Einstiegsvariante muss man dann jedoch auf den Carbonriemen verzichten und mit einer klassischen Nabenschaltungskette Vorlieb nehmen.

Die Ausstattungsvarianten des Moutsache J für 2024 im Überblick

Moustache J.on

J.on Nexus J.on Enviolo J.on Automatiq Schaltung Shimano Nexus 5 Enviolo TR Enviolo Automatiq Antriebsstrang Kette Riemen Riemen Motor Bosch Performance Line Bosch Performance Line Bosch Performance Line Akku 500 / 625 Wh 500 / 625 Wh 500 / 625 Wh Gabel Suntour Mobie 25 Suntour Mobie 25 Suntour Mobie 25 Preis ab 5.199 Euro ab 5.999 Euro ab 6.599 Euro

Moustache J.all

J.all Shimano Cues J.all Enviolo J.all Automatiq Schaltung Shimano Cues Enviolo TR Enviolo Automatiq Antriebsstrang Kette Riemen Riemen Motor Bosch Performance Line Bosch Performance Line Bosch Performance Line Akku 500 / 625 Wh 500 / 625 Wh 500 / 625 Wh Gabel Suntour XCR 34 Suntour XCR 34 Suntour XCR 34 Preis ab 5.199 Euro ab 5.999 Euro ab 6.599 Euro

Keine Ergänzungen gibt es bei J.off das auch weiterhin ausschließlich mit einer Shimano Cues 11-fach Kettenschaltung ab 5.699 Euro zu haben sein wird.

Web

Moustache J Konfigurator