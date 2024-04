Produktnews: Die in Zusammenarbeit mit professionellen Radfahrern entwickelte Performance-Rennserie von fi’zi:k richtet sich an Athleten, die höchste Ansprüche an das Material stellen. Mit dem neuen Vento Powerstrap-Aeroweave launcht der italienische Hersteller den nach eigenen Angaben leichtesten und atmungsaktivsten Rennschuh der Serie. Realisiert werden konnte dies durch Verwendung des innovativen Aeroweave-Obermaterials der zweiten Generation.

Ausgestattet mit innovativem Aeroweave-Obermaterial der zweiten Generation präsentiert sich der fi’zi:k Vento Powerstrap-Aeroweave als Rennschuh für höchste Ansprüche. Laut Hersteller handelt es sich um den leichtesten und atmungsaktivsten Schuh der Serie. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang besonders das netzartige Obermaterial, das in der zweiten Generation noch leichter und weicher sein soll als zuvor. Bei diesem Material werden Nylonfasern mit Filamenten aus thermoplastischen Polymeren verwoben, um sowohl eine Gewichtsreduzierung als auch eine bessere Belüftung bei gleichzeitiger Beibehaltung von Halt und Schutz zu erreichen.

Eine optimale Fixierung und ideale Passform des fi’zi:k Rennschuhs soll der fußumschließende Powerstrap Klettverschluss gewährleisten. Während bei den meisten herkömmlichen Klettverschlüssen einfach beide Seiten des Obermaterials des Schuhs zusammengezogen werden, wird bei der Vento Powerstrap-Konfiguration ein Band um den Fuß gewickelt, das mit nur zwei Riemen für sicheren Halt sorgen soll. Der Rist und der Mittelfuß sind für eine individuelle Passform und Kompression separat einstellbar. Diese Riemen wurden gestrafft, um den Schuh noch leichter und stärker zu machen.

Komplettiert wird der fi’zi:k Vento Powerstrap-Aeroweave Schuh durch eine R3 Carbon-Außensohle mit vertiefter Cleat-Positionierung. Auch hier wurde komplett nachgelegt. Die völlig neue Sohle verfügt über einen aktualisierten Kohlefaseraufbau und ein neu gestaltetes Design. Hintergrund ist hierbei die Reduzierung von Gewicht, ohne dabei jedoch die Steifigkeit zu beeinträchtigen. Mit einem Index von 10 ist die R3 eine steife Außensohle, die eine optimale Kraftübertragung ermöglicht. Zwei breite Belüftungsöffnungen und tiefe interne Kanäle tragen zum Temperaturmanagement bei.

Erhältlich ist der fi’zi:k Vento Powerstrap-Aeroweave Rennschuh in den Farben Coral bzw. White/White zum Preis von 350,00 Euro. Die angebotenen Schuhgrößen reichen von 36 bis 48 (37 bis 47 sind zudem auch in halben Größen verfügbar).

Web: www.fizik.com