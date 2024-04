E-MTB / Test: Mit dem Canyon Neuron:ONfly präsentiert der Direkversender aus Koblenz sein erstes Light E-MTB. Mit Bosch SX Motor und 140 mm Federweg liegt es voll im Trend, kann sich aber in einigen Punkten von den Mitbewerbern absetzen.

Gemunkelt wurde schon lange – doch am Ende hat es doch ganz schön lange gedauert, bis Canyon nun endlich sein erstes Light E-MTB vorstellt: Das Canyon Neuron:ON CF. Der Neuzugang im Neuron-Portfolio positioniert sich passend zu seinen Namensvettern im Portfolio und passend zum derzeitigen Light E-MTB-Trend als sportives, vielseitiges Trailbike. Angetrieben vom Bosch SX Motor, rollt es auf 29 Zoll Laufrädern und bringt 140 mm Federweg mit. Das schlanke Unterrohr des Carbonrahmens beherbergt einen 400 Wh Akku, der sich wie bei vielen Marktbegleitern jedoch leider nicht zum Laden entnehmen lässt.

Canyon Neuron:ONfly CF: Technische Eckdaten

Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Federweg: 140 / 140 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rahmenmaterial: Carbon

Gewicht: ab 19 kg

Preis: ab 4.849 Euro

Bosch SX Antrieb: Akku fest verbaut, ConnectModule serienmäßig

Seit seiner Vorstellung zur Eurobike im vergangenen Jahr hat sich der Bosch SX Antrieb zum zweifelsfrei beliebtesten Light-Assist System auf dem Markt entwickelt. Mit seinem Systemgewicht von rund 4 kg (2 kg Motor, 2 kg CompactTube 400) liegt er im Bereich dessen, was auch die Mitbewerber von Fazua oder TQ bieten. Gleichzeitig kann der Bosch SX jedoch durch eine (temporäre) Maximalleistung von rund 600 W punkten, die im Bereich der bekannten Full-Power Antriebe von CX über Shimano EP801 bis Brose Drive S-Mag liegt. Zudem genießt man als SX-Fahrer die Vorzüge des mittlerweile fest etablierten Bosch Smart Systems – samt toller App, gelungenen Bedienelementen und neuerdings auch dem PowerMore 250 Range Extender.

Seine hohe Maximalleistung ruft der SX Antrieb nur unter bestimmten Voraussetzungen ab, quasi als automatischer Boost. Dieser wird aktiviert, wenn man als Fahrer plötzlich mehr in die Pedale tritt und gleichzeitig seine Kadenz deutlich steigert (optimal >100). In diesem Szenario erreicht der Motor dann tatsächlich die Leistung, die man sonst von CX und Co. kennt – zumindest für einen kurzen Zeitraum von 10-20 Sekunden. Optimal, um Schlüsselstellen oder Steilstücke zu bewältigen. Außerhalb dieses dynamischen Boosts liefert der Bosch SX jedoch ebenfalls eine beachtliche Leistung und zählt auch dort zu den kräftigsten Light Assist Motoren auf dem Markt.

Bosch Performance SX im ersten Test: Leichter, kompakter … kräftiger? Test / E-Bike: Mit dem Performance Line SX stellt Bosch seinen ersten leichten Mittelmotor vor. Bei einem Gewicht von rund zwei Kilogramm bringt er ein maximales Drehmoment von 55 Nm und eine maximale Leistung von beeindruckenden 600 Watt. Ihm zur Seite steht mit dem CompactTube 400 ein neuer Akku und ein optionaler Range Extender mit […]

Für die Energieversorgung zuständig ist am Neuron:ONfly der CompactTube 400 Akku mit 400 Wh im Unterrohr. Entnehmen lässt sich dieser zum Laden leider nicht. Canyon sagt, so konnte man Gewicht am Rahmen einsparen, zudem ist das Unterrohr ohne eine für die Akkuentnahme vorgesehene Öffnung natürlich auch spürbar steifer. Nachvollziehbare Argumente, in der Praxis schränkt ein fest verbauter Akku die Flexibilität jedoch dennoch ein.

Die Steuerung des Antriebs erfolgt beim neuen Canyon Light E-MTB über eine Kombination aus System Controller im Oberrohr und der kabellosen Mini-Remote am Lenker. Auf ein echtes Display muss man also verzichten, was angesichts des Einsatzbereichs jedoch absolut zu verschmerzen ist. Schön: Canyon spendiert dem Neuron:ONfly in allen Ausstattungsvarianten ein im eigens entwickelten Motorcover integriertes ConnectModule, das in Verbindung mit der Bosch Flow App die Ortung des Bikes über GPS erlaubt und weitere Sicherheitsfeatures mitbringt.

Neuron = Neuron = Neuron

Der Name Neuron war während der Entwicklung des neuen Canyon Light E-MTB maßgeblich für Ausrichtung und Einsatzbereich. Wie die beiden anderen Modelle – das Bio-Bike und das Full-Power Neuron:ON – soll auch das Neuron:ONfly ein vielseitiges E-MTB für die flotte Feierabendrunde bis hin zu längeren Trail-Ausflügen im Urlaub oder am Wochenende sein. Canyon sagt selbst sogar, der leichte Neuzugang sei das vielseitigste E-MTB im gesamten Portfolio.

Ein wesentlicher Faktor für das Fahrgefühl am (E-)MTB ist der Hinterbau: Aus diesem Grund setzt Canyon auch am leichten E-Mountainbike auf einen klassischen Viergelenker. An anderen Light E-MTBs in dieser Federwegsklasse verzichten Hersteller mittlerweile immer häufiger auf ein Lager im Hinterbau, um hier einige Gramm einzusparen. Bei Canyon hatte man ähnliches während der Entwicklung zwar in Erwägung gezogen, doch laut eigener Aussage konnte man damit nicht das gewohnte Feeling der Neuron-Hinterbauten erzielen.

Dieses „Feeling“, das Canyon selbst Triple Phase Suspension nennt, zeichnet sich durch ein sensibles Ansprechverhalten mit hoher Endprogression aus. So gibt’s viel Komfort auf Touren und im gemäßigten Gelände, gleichzeitig aber starke Nehmerqualitäten, wenn der Trail mal anspruchsvoller wird. An einer Stellschraube hat man jedoch im Vergleich zum Neuron:ON gedreht: Der Anti-Squat-Wert ist beim ONfly deutlich höher, um Wippen stärker zu unterdrücken und damit der tendenziell höheren Trittfrequenz in Verbindung mit dem Bosch SX Antrieb Rechnung zu tragen.

Schicker Rahmen mit durchdachten Features

Auch wenn das Canyon Neuron:ONfly CF auf extravagante Design-Manöver verzichtet, weiß die Optik des Rahmens zu gefallen und wirkt ziemlich rund: Klar, für ein Light E-MTB hat das Bike ziemlich voluminöse Formen am Tretlager und am Oberrohr, die auch eine Folge des nicht ganz kleinen SX Motors am Tretlager sind.

Doch auch von der Optik abgesehen bringt der Rahmen des Neuron:ONfly CF einige gelungene Details mit, die nicht selbstverständlich sind: So werden sämtliche Kabel, Leitungen und Züge über fest im Rahmen einlaminierte Führungen geführt. Lästiges Durchfädeln bei Wartungsarbeiten entfällt also – hätte man zusätzlich noch auf die Leitungsführung durch den Steuersatz verzichtet, gäbe es noch ein paar Extrapunkte. Doch auch so dürfte die Wartung im Vergleich zu manch anderem E-MTB hier sehr viel einfacher ausfallen.

Weitere schöne Features sind der großzügig aufgebrachte Rahmenschutz, vor allem im Bereich des Hinterbaus und die Abdeckung des Ladeports mit einer magnetisch gesicherten Klappe. Hier lässt sich dann auch sehr einfach das Kabel des PowerMore 250 Range Extenders einstecken. Der Abstand zur Kurbel ist aufgrund der seitlichen Integration zwar ziemlich knapp bemessen, doch wir konnten in der Praxis deshalb keine Probleme ausmachen.

Sportliche Geometrie mit neuer Rahmengröße XS

Bei der Geometrie hat man sich wie auch beim Hinterbau am „großen Bruder“ Neuron:ON orientiert, die Ausrichtung jedoch eine Spur sportlicher gestaltet. Der Hauptrahmen fällt etwas länger aus, der Lenkwinkel mit 64,5° ziemlich flach für ein Trailbike. Schön sind die kurzen Sitzrohre in allen Größen, die passender Weise dann auch mit Dropper Posts mit viel Hub kombiniert werden. In Größe XS gibt’s 150 mm, in S schon 170 mm, M und L kommen mit 200 mm und XL sogar mit 230 mm. Wem das zu viel ist, kann den Hub werkzeuglos um bis zu 25 mm reduzieren.

XS S M L XL Sitzrohr (in mm) 392 405 415 445 455 Reach (in mm) 410 435 460 485 510 Stack (in mm) 608 626 635 644 652 Lenkwinkel (in °) 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 Sitzwinkel eff. (in °) 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 Tretlagerabsenkung (in mm) 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 Kettenstreben (in mm) 450 450 450 450 450 Radstand (in mm) 1179 1213 1242 1271 1301 Oberrohr horiz. (in mm) 556 585 612 640 667 Steuerrohr (in mm) 110 120 130 140 150

Neu ist die Rahmengröße XS – damit ist das Canyon Neuron:ONfly das kleinste E-MTB im Portfolio der Koblenzer und soll auch für Fahrer ab 1,58m passen. In dieser Größe kommt das Rad dann mit 130 mm Federweg und auch einem kleineren Kettenblatt. Schön, dass Canyon auch diese Zielgruppe mit einer entsprechenden Größe bedient.

Ausstattung Canyon Neuron:ONfly CF LTD Testrad

Testen konnten wir das neue Canyon Light E-MTB in seiner Topvariante: Das Neuron:ONfly CF LTD kommt dabei zum Preis von 7.999 Euro mit einer starken Ausstattung, die wenig Wünsche offen lässt. Etwas überrascht waren wir beim Blick auf die Hängewaage: Mit genau 19 kg in Rahmengröße M und ohne Pedale ist das Rad doch ein wenig schwerer als wir es erwartet hätten.

Beim Fahrwerk bekommt man Fox Factory Komponenten mit der 34 an der Front und dem regulären Float Dämpfer im Heck. Beides ist angesichts des Einsatzgebiets in Ordnung, wer es auch mit dem Trailbike richtig krachen lassen möchte, hätte sich vielleicht dennoch eine 36 und einen Dämpfer mit Ausgleichsbehälter gewünscht. Dass Canyon bei der Gabel auf die Variante mit der Fit4 Dämpfung setzt hat Vor- und Nachteile: Dem deutlich einfacheren Setup steht ein etwas schwächeres Ansprechverhalten und weniger Einstellmöglichkeiten als bei der Grip2 Kartusche gegenüber.

Bei Schaltung und Bremsen hat man jeweils im Hause Sram ins oberste Regal gegriffen: Die Sram XX Eagle Transmission Gruppe ist für die Übersetzungsbandbreite und auch unter Last zuverlässige Gangwechsel zuständig, zum Stehen kommt das Bike dank Code Stealth Ultimate Bremsen mit 200 mm großen Scheiben vorn und hinten. Schön: Das Schaltwerk ist zur Stromversorgung per Kabel mit dem Bosch System verbunden – ein Akku weniger, um den man sich sorgen muss.

Rahmen Neuron:ONfly CF Federgabel Fox 34 Factory Fit4 Antrieb Bosch SX Akku Bosch Compact Tube 400 Dämpfer Fox Float Factory Laufräder Reynolds Trail 329 Blacklabel Expert Reifen VR Schwalbe Hans Dampf SuperTrail Soft Reifen HR Schwalbe Nobby Nic SuperTrail SpeedGrip Schaltwerk Sram XX Eagle Transmission Schalthebel Sram AXS Pod Kurbel Sram XX Umwerfer Ohne Bremse Sram Code Stealth Ultimate Bremsscheiben Sram HS2 200/200 mm Sattelstütze SP0070-01 200 mm (Gr. M) Sattel Fizik Radion X5 Vorbau ST0031-01 45 mm Lenker HB0056-01 AL 760 mm (Gr. M)

Ein seltener Anblick in der Preisklasse unter 10.000 Euro am E-MTB sind die Carbonfelgen. Diese kommen von Reynolds, darauf montiert sind Pneus von Schwalbe: Mit dem Hans Dampf in der Soft Gummimischung vorn und dem Nobby Nic am Heck hat man sich hier für eine gelungene Kombination für ein Trailbike entschieden, auch die SuperTrail Karkasse ist dafür optimal dimensioniert und bietet eine gute Balance aus Pannenschutz und Gewicht.

Canyon Neuron:ONfly CF: Ausstattungsvarianten und Preise

Das Neuron:ONfly CF geht in vier Ausstattungsvarianten zwischen 4.849 Euro und 7.999 Euro an den Start. Dabei haben alle Modelle den Carbonrahmen gemein, der sich lediglich bei der Farbgebung unterscheidet. Wenig überraschend gibt es auch beim Antrieb keine Unterschiede, immer kommt der Bosch SX in Verbindung mit dem CompactTube 400 im Unterrohr zum Einsatz. Auch bei der Reifenkombination aus Hans Dampf und Nobby Nic und der hauseigenen Dropper Post mit viel Hub gibt es keinerlei Unterschiede. Ebenso ist bei allen Modellen das Bosch ConnectModule direkt integriert.

Dem Direktversender aus Koblenz ist es gelungen, vier Ausstattungsvarianten zu spezifizieren, die in ihren jeweiligen Preisbereichen alle „preiswert“ sind – im wahrsten Sinne des Wortes. Verglichen mit den Mitbewerbern bekommt man hier überall ein starkes Gesamtpaket für den aufgerufenen Preis. Dabei stechen vor allem die beiden günstigeren Varianten heraus: Das Neuron:ONfly CF 8, weil es das vielleicht stärkste Preis-/Leistungsverhältnis mitbringt und das CF 7, weil es das erste E-MTB mit Bosch SX Antrieb unter der magischen 5.000-Euro-Grenze ist.

Canyon Neuron:ON CF LTD Canyon Neuron:ON CF 9 Canyon Neuron:ON CF 8 Canyon Neuron:ON CF 7 Gabel: Fox 34 Factory Fit4

Dämpfer: Fox Float Factory

Schaltung: Sram XX Eagle Transmission

Bremsen: Sram Code Stealth Ultimate 200/200 mm

Laufräder: Reynolds Trail 329 Blacklabel Farben: Shining Magenta

Gewicht: 19,0 kg

Preis: 7.999 Euro Gabel: RockShox Pike Ultimate

Dämpfer: RockShox Deluxe Select+

Schaltung: Sram GX Eagle Transmission

Bremsen: Sram Code Stealth Silver 200/200 mm

Laufräder: DT Swiss HX1700 Farben: Space Gray

Gewicht: 19,9 kg

Preis: 6.999 Euro Gabel: Fox 34 Performance

Dämpfer: Fox Float Performance

Schaltung: Shimano XT M8100

Bremsen: Shimano XT M8120 203/203 mm

Laufräder: SunRingle 329 Expert Farben: Space Gray, Utopian Green

Gewicht: 19,6 kg

Preis: 5.599 Euro Gabel: RockShox Pike Base

Dämpfer: RockShox Deluxe Select+

Schaltung: Shimano Deore M6100

Bremsen: Sram Code R 200/200 mm

Laufräder: Rodi TRYP30 Evo Farben: Utopian Green, Digital Cherry, Space Gray

Gewicht: 20,4 kg

Preis: 4.849 Euro

Das Canyon Neuron:ONfly CF LTD auf dem Trail

Getestet haben wir das Canyon Neuron:ONfly CF LTD in unterschiedlichstem Terrain: Von flachen Hometrails in deutschen Wäldern bis ins alpine Gelände. Egal, wo man sich mit dem Bike ins Gelände wagt wird direkt klar – das Neuron:ONfly ist eine echte Spaßmaschine. Dank spritzigem SX Motor und leichten Laufrädern bleibt man auf flacheren Trails immer spielend leicht auf Tempo, die zentrale Position auf dem Bike sorgt dabei dann für ein sehr intuitives Handling und überraschend viel Laufruhe. Letztere zeigte sich auch auf anspruchsvolleren Enduro-Trails, wo das Canyon Light E-MTB erstaunliche Nehmerqualitäten unter Beweis stellen konnte. Natürlich muss man es angesichts von „nur“ 140 mm hier und dort eine spur langsamer angehen lassen, doch der sehr steife Rahmen und die gelungene Geometrie laden dazu ein, die Bremse auch mal etwas länger offen zu lassen.

Angesichts der wirklich starken Performance auf dem Trail mag man sich fragen, ob das Rad eventuell sogar noch von einem potenteren Fahrwerk profitieren könnte. Eine Fox 36 an der Front und ein Float X am Heck vielleicht? Ausprobieren würden wir das allemal gerne. Doch auch so hatten wir mit dem Bike in quasi jedem Einsatzbereich enorm viel Spaß. Getrübt wird die Freude in der Abfahrt ein wenig vom lauten Klappern des SX Motors, das sich leider auch nach vielen Tiefenmetern kaum ausblenden lässt. Schade, denn ansonsten ist das Bike flüsterleise und weder Kette noch Züge geben einen Laut von sich.

Noch ausführlichere Praxiseindrücke inklusive einiger Gedanken zum Thema Akkuverbrauch und Reichweite findet ihr in unserem Testvideo auf YouTube:

Web

www.canyon.com