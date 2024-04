Produktnews: Der US-Hersteller Cane Creek wird diesen Sommer die Einführung von zwei neuen Invert Gravel-Modellen bekannt geben: der Invert SL und der Invert CS. Beide Gabelmodelle sind Teil der neuen Cane Creek Invert Gravelgabelreihe des Unternehmens, die speziell für anspruchsvolle Gravel-Fahrer entwickelt wurde.

Cane Creek Cycling Components ist ein Hersteller von Premium-Radsportprodukten mit Hauptsitz in Fletcher, North Carolina. Das Unternehmen wurde 1975 als nordamerikanischer Hauptsitz des japanischen Bremsenherstellers Dia-Compe gegründet. 1995 wurde das Unternehmen in Cane Creek Cycling Components umbenannt und anschließend von seinen Mitarbeitern aufgekauft. Im Laufe der Jahre hat Cane Creek mehrere bahnbrechende Produkte auf den Markt gebracht – darunter den originalen gewindelosen Steuersatz, das AheadSet – und den revolutionären Double Barrel Shock.

Die Cane Creek Invert Gravelgabeln bieten eine innovative Technologie, die das Fahrerlebnis auf Schotterwegen revolutionieren soll. Die Invert CS verfügt über einen Federweg von 40 mm und einen Climb-Schalter, der durch einfaches Klicken aktiviert wird. Dieser Schalter reduziert die Gabelbewegung während des Kletterns drastisch, was Fahrern eine effiziente Unterstützung beim Stehen am Pedal bietet.

Im Gegensatz dazu ist die Invert SL eine minimalistischere Option für Fahrer, die ein leichteres und unauffälligeres Design bevorzugen. Mit einem Federweg von 30 mm verzichtet diese Cane Creek Invert Gravelgabel auf den Climb Switch-Mechanismus und bietet dennoch die Vorteile der Invert-Technologie. Das geringe Gewicht von weniger als einem Kilogramm macht sie zur idealen Wahl für Fahrer, die Wert auf Gewichtseinsparung und Leistung legen.

Das umgekehrte Design der Invert Gravelgabeln basiert auf den bewährten „Vier Säulen“ des Designkonzepts von Cane Creek. Durch die Umkehrung der Gabel wird nicht nur eine geringere Masse erreicht, sondern auch eine verbesserte Sensibilität und eine effektivere Glättung der Oberfläche. Darüber hinaus verringert das Design die ungefederte Masse des Systems und erleichtert die Reinigung unter schlammigen Bedingungen.

Die Invert Gravelgabeln sind einfach zu verwenden. Fahrer müssen lediglich den Luftdruck in der Feder an ihr Körpergewicht anpassen, um das optimale Fahrerlebnis zu erzielen. Dank ihrer einfachen Bedienung und effektiven Leistung bieten die Invert Gravelgabeln alles, was Fahrer brauchen, und nichts, was sie nicht brauchen.

Die brandneue Cane Creek Invert Gravelgabel wird voraussichtlich ab Frühsommer 2024 über verschiedene Einzelhändler, Vertriebshändler und direkt ab Werk erhältlich sein. Interessierte können sich auf der offiziellen Website von Cane Creek anmelden, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald die Gabeln zum Kauf verfügbar sind. Die Preise für das Invert SL-Modell beginnen bei 1099,99 $, während das Invert CS-Modell für 1199,99 $ erhältlich sein wird, die Euro-Preise werden noch definiert.

WEB: canecreek.com