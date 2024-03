Gewinne ein Crankbrothers Stamp Set

Verlosung: Crankbrothers zählt mit seinen hochwertigen Komponenten wie Pedale, Laufräder oder Sattelstützen zu den beliebtesten Marken unter den Bikern. Passend zu den Crankbrothers Stamp Flatpedals hat der Hersteller vor einigen Jahren mit seinen Stamp Schuhen auf sich aufmerksam gemacht. Wir verlosen ein Crankbrothers Stamp-Set bestehend aus den Stamp Boa Schuhen un den Stamp 7 Pedalen in der exklusiven Silver Edition.

Eine feste Verbindung zwischen Pedal und Schuh ist für jeden Biker ein Muss – egal, ob beim Downhill, auf dem Trail oder in ruhigerem Gelände. Aus diesem Grund hat sich Crankbrothers schon vor Jahren dazu entschlossen passende Schuhe zu den bewährten Stamp Pedalen zu entwickeln und ein komplettes Set anzubieten.

Der Stamp Boa Schuh ist eines der Highlights in den Reihen von Crankbrothers und ist die perfekte Ergänzung – wie der Name schon verrät – zu den Stamp Flatpedals. Dabei verfügt der Stamp Boa über eine relativ harte Sohle, besonders unter der Vorfuß ist der Bereich zusätzlich verstärkt, um eine optimale Kraftübertragung zu schaffen, sodass die Beine auch bei längeren Touren nicht müde werden. Im Bereich der Zehen und der Ferse ist das Material allerdings ein wenig weicher, um ein gutes Abrollverhalten zu ermöglichen.

Der Schuh ist durch das Crankbrothers Match System optimiert, welches den Schuh und das Pedal als Einheit betrachtet, um eine optimale Schnittstelle und Kraftübertragung zu bieten. Der Stamp Boa eignet sich wegen der spezifischen Flat Pedal Sohlenkonstruktion besonders für den Downhill Bereich. Die flache Sohle mit MC2-Gummimischung ist für guten Halt und hohe Langlebigkeit ausgelegt. Aufgrund der hohen Reibung klebt der Schuh am Pedalkörper, während die geringen Rückstoßeigenschaften Vibrationen absorbieren soll. Auch beim Profilmuster erkennt man die Abstimmung mit den Crankbrothers Stamp Flatpedals, denn hier ergänzen sich Schuh und Pedal für maximale Kontaktfläche und eine Stollentiefe, die perfekt auf die Länge der Pins abgestimmt ist.

Das Design der Brankbrothers Stamp Boa Schuhe ist dank dem Boa L6 Verschluss minimalistisch modern und vermittelt durch seinen cleanen Look beinahe den Eindruck von klassischen Straßensneakern.

Rechtliches Crankbrothers Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Crankbrothers) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Crankbrothers ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Hinweis: Farben und Größen nach Verfügbarkeit. Wir verlosen „nur“ den regulären Calyx, nicht die Carbon Variante.



Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss ist der 15. März 2024

WEB: crankbrothers.com