Test Minitools: Das Decathlon Multitool 900 bietet für 16,99 Euro nicht weniger als 14 Funktionen. Mit einem umgerechneten Verkaufspreis von etwa 1,21 Euro pro Funktion ist das kompakte Tool damit ein echter Preiskracher. Ob es sich aber wirklich um ein lohnenswertes Schnäppchen handelt oder am Ende doch die Weisheit „wer billig kauft, kauft zweimal“ zutrifft, das zeigt unser Test.

Decathlon Multitool 900: Aufbau und Verarbeitung

Das Decathlon Multitool 900 wirkt optisch nicht wie ein im Niedrigpreissegment angesiedeltes Produkt – ganz im Gegenteil. Der Rahmen sieht mit seinen eloxierten Seitenteilen und der leicht ergonomischen Formgebung geradezu edel aus. Dem guten Eindruck stehen auch die integrierten Werkzeige nicht entgegen. Diese sind präzise gefertigt und lassen sich dank feiner Trennscheiben geschmeidig aus- und einklappen. Vollzählig präsentiert sich die breite Auswahl an Innensechskantschlüsseln, auf einen Torx T10 muss hingegen verzichtet werden. Wie die meisten Tools kommt das Decathlon Multitool 900 mit einem Kettennieter. Als besonderes Features verfügt das Multitool allerdings zudem über ein Kettenniet-Fach.

Handling des Multitools

Kann ein preisgünstiges Werkzeug wie das Decathlon Multitool 900 trotz der gelungenen Optik im Praxiseinsatz überhaupt überzeugen? In diesem Fall können wir das mit einem klaren „Ja“ beantworten. Das Tool liegt ausgesprochen gut in der Hand und auch bei höheren Anzugsmomenten bleibt der Rahmen verwindungssteif. Der 8-/9-/10-fach Kettennieter lässt sich ebenfalls gut bedienen und mit etwas Öl auf dem Gewinde reduziert sich der Krafteinsatz beim Herausdrücken einer Kettenniete spürbar. Um komfortabler an etwas tiefer liegende Schrauben zu kommen, würden wir uns allgemein etwas längere Werkzeuge wünschen – Platz im Rahmen wäre ja noch vorhanden. Ansonsten können wir nur sagen: Daumen hoch.

Decathlon Multitool 900 im Detail

Gewicht: 176 Gramm

Maße: Etwa 77 x 44 x 22 mm

Anzahl Funktionen: 14

Material: Stahl

Die Funktionen im Überblick