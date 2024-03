Sigma Infinity im Test: Wir haben uns das kleine und leichte Akku-LED-Rücklicht von Sigma mal genauer angeschaut und stellen hier unsere Testeindrücke vor.

Die Sigma Infinity ist uns gleich zu Beginn durch ihre kleine, kompakte Form und das geringe Gewicht aufgefallen. Für einen Preis von unter 20 Euro ist auch alles hochwertig verarbeitet. Auffallend ist der große On-/Off-Button an der Oberseite der Lampe, was eine sehr einfache Bedienung ermöglicht.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 24,30 Gramm Leuchtdauer Max. 16 Stunden Seiten-Sichtbarkeit 240 Grad StVZO zugelassen Ja Bremslicht Nein Ladezeit 2,2 Stunden Preis UVP 29,95 Euro

Unser Testeindruck zur Sigma Infinity

Verpackung und Montage

Die Sigma Infinity kommt in einer komplett plastikfreien, mittelgroßen Verpackung aus Karton inklusive eines Micro-USB-Kabels zum Aufladen des Rücklichts. Die Montage der Lampe an der Sattelstütze ist mit dem mitgelieferten Gummi-Spannband sehr einfach. Positiv für einen sicheren Halt wirkt sich das Gummipad an der Rückseite der Lampe aus. Sehr vorteilhaft sind die kleinen Abstufungen des Gummi-Spannbandes, so kann die Lampe an viele verschiedene Sattelstützen-Größen angepasst werden.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Die Bedienung der Sigma Infinity ist sehr einfach, da es nur einen Dauerlicht-Modus gibt. Mit dem großen, leichtgängigen Knopf an der Oberseite des Rücklichtes wird sie ein- und wieder ausgeschaltet. Die Akku-Laufzeit ist mit bis zu 16 Stunden sehr hoch und damit die längste in unserer kompletten Testserie. Eine Indikator-LED an der Oberseite zeigt den Akku-Stand des Rücklichtes an: 100-71% kein Licht, 70-11% grünes Licht, 10-0% rotes Licht. Leuchtet die Indikator-LED also rot auf, sollte die Lampe umgehend aufgeladen werden. Mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel dauert der Ladevorgang knapp über 2 Stunden.

Mit 24,30 Gramm samt Halterung ist die Sigma Infinity sehr leicht und kompakt. Die Seiten-Sichtbarkeit von 240 Grad sorgt für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. Mit einem Preis von 19,95 Euro finden wir dieses Rücklicht wirklich sehr empfehlenswert.

