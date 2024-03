NG Sports Universal Smartphone-Halterung im Test: NG Sports aus Fürth bieten smarte Parts rund um das Fahrrad an. Eine simple Lösung für die Smartphone Befestigung ist ihre Universal Halterung aus elastischem Silikon.

Eine Smartphone Halterung, die aus einem Stück besteht und zusätzlich ohne Werkzeug flexibel an mehreren Stellen befestigt werden kann, klingt schon nach einer idealen Halterung. Zudem ist sie für wenig Geld zu bekommen. NG Sports setzen auf hochqualitatives strapazierfähiges Silikon, dass auch noch bei minus 20 Grad Celsius funktionieren soll. Zudem soll das Material dämpfende Eigenschaften aufweisen und somit das Smartphone vor äußeren Vibrationen schützen. Ausgelegt ist die Halterung für Smartphones bis zu einer Diagonalgröße von 7,2 Zoll bzw. 18,3 cm.

Hochstrapazierfähiges Silikon sorgt für guten Halt

Für die Montage ist es zunächst egal ob das Smartphone zuerst in die Halterung eingelegt ist oder die Halterung am Fahrrad befestigt ist. Beides gelingt im Handumdrehen. Für die Montage am Rad kann die Halterung am Lenker im Hochformat oder am Vorbau im Querformat angebracht werden. Je nach Rahmenbreite, ist auch eine Montage am Oberrohr machbar. Dazu muss einfach das Silikonband um die entsprechende Stelle gelegt werden und wie bei einem Gürtel in die Schnalle eingerastet werden. Durch das strapazierfähige Silikon kann die Halterung gut gespannt werden, zeitgleich generiert das Silikon genügend Grip, damit der Halterung nicht verrutschen kann.

Daten NG Sports Universal Smartphone-Halterung

Material Silikon Montage Kein Werkzeug notwendig Stabilität Fest und Sicher Gewicht 59g Preis UVP 19,95 Euro

Sehr gute dämpfende Eigenschaften

Auf unserer Testfahrt über Schotter- und Waldwegen konnten wir uns von dem angesprochenen Vibrationsschutz überzeugen. Das Smartphone sitzt fest und sicher in der Halterung und fängt nicht an sich aufzuschaukeln. Die Halterung selbst bleibt auch in ihrer Position und verdreht sich durch die Vibrationen nicht am Lenker. Einziger wehrmutstropfen ist das Verdecken der Smartphone Ecken durch die Halteriemen. Diese Einschränkung muss aber bei den meisten Universalhalterungen in Kauf genommen werden.



WEB: ngsports.de