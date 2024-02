Lupine C14 Mag im Test: Das sehr hochwertige LED-Rücklicht von Lupine mit Magnethalterung kann mit Bremslicht und Lichtsensor aufwarten. Wie sich das Akku-Rücklicht in unserem ausführlichen Test geschlagen hat, erfährst du hier.

Das StVZO-konforme Rücklicht von Lupine erweist sich gleich beim ersten Anfassen als sehr hochwertig verarbeitet. Das Aluminium Gehäuse macht es sehr robust und wasserfest, aber natürlich mit circa 75 Gramm doch deutlich schwerer als die meisten anderen Rücklichter in unserem Test. Natürlich kann das hochwertige Akku-Rücklicht mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures punkten; Die Bremslichtfunktion erkennt ein plötzliches Abbremsen und lässt die Lampe dann kurzzeitig heller aufleuchten und schaltet danach wieder in die ursprüngliche Leuchtstufe zurück. Zusätzlich ist auch ein Lichtsensor in der Lupine C14 Mag verbaut. Dabei scannt ein Helligkeitssensor das Umgebungslicht und aktiviert das Rücklicht sobald es zu dunkel wird. Zu beachten dabei ist, dass die C14 Mag dazu eingeschaltet sein muss. Das sensorgesteuerte Ausschalten Beim Wechsel von Dunkelheit auf Helligkeit findet mit einer Verzögerung von ca. 20 Sekunden statt.

Daten & Fakten

Gewicht mit Halterung 74,25 Gramm Leuchtdauer Max. 22 Stunden Leuchtdauer Min. 14:30 Stunden Leuchtkraft Max. 45 Lumen Seiten-Sichtbarkeit 240 Grad StVZO zugelassen Ja Auto-Sensorlicht Ja Bremslicht Ja Ladezeit 3 Stunden Preis UVP 95,- Euro

Unser Testeindruck zur Lupine C14 Mag

Verpackung und Montage

Die Lupine C14 kommt in einer kleinen, stabilen Kartonverpackung, die uns gut gefällt, da die Lampe auch nach dem Auspacken immer wieder leicht in die Schachtel zurück gepackt werden kann. Sehr praktisch beim Verstauen und auf Reisen und auch umweltschonend, da komplett plastikfrei.

Bei der Montage bietet Lupine bei der C14 Mag gleich zwei verschiedene Optionen. Wie bei allen anderen Rücklichtern im Test kann die C14 Mag mit einem Gummiband an der Sattelstütze befestigt werden. Hierbei kann das Gummiband in drei Stufen an verschiedene Sattelstützengrößen angepasst werden. Zudem kann die Lampe mit zwei Schrauben auch fest am Sattelgestell montiert werden und sitzt dabei meist etwas höher als bei der Montage an der Sattelstütze. Die Besonderheit an der Lupine C14 Mag ist aber bei beiden Montageoptionen, dass die Lampe von der Halterung entnehmbar ist und durch ein starkes und sehr stabiles Magnetsystem in der Halterung befestigt ist. Das ist besonders beim Aufladen sehr hilfreich, so muss die Montage der Halterung nur einmal durchgeführt werden. Zudem kann man das Rücklicht, dann einfach bei einem längeren Halt mitnehmen und so vor einem einfachen Diebstahl schützen.

Bedienung und Akku-Laufzeit

Die Bedienung ist mit dem einen Knopf noch sehr einfach, das Ändern der Einstellungen bedarf zwar einer kurzen Einlesezeit, ist aber in der Bedienungsanleitung einfach und schön beschrieben. Mit einem Doppelklick auf den einzigen Knopf schaltet man die Lampe ein und mit einem langen Druck auf den Knopf wieder aus. Drückt man bei eingeschalteter Lampe den Knopf kurz, so kann man beispielsweise den Lichtsensor oder das Bremslicht ein- oder ausschalten. Zudem kann man in den Einstellungen auch die Helligkeit des Dauerlichts verändern oder die Lampe dann auf Werkseinstellungen zurück setzen.

Der Akku hat ein sehr großes Speichervolumen und hält im Dauerlichtmodus bis zu 14:30 Stunden lang – Topwert in unserer Testreihe! Die Status LED zeigt stufenweise, wie viel Kapazität der Akku noch hat. Grünes Leuchten bedeutet mehr als 75%, grünes Blinken heißt zwischen 51-75 %. Bei weniger als 50% leuchtet die Statuts LED rot und wenn weniger als 25% erreicht sind blinkt sie rot. Mit dem mitgelieferten magnetischen Aufladekabel dauert ein Ladevorgang circa 3 Stunden. Die Status LED zeigt auch hier wieder mit einem grünen Leuchten an, wenn der Akku voll geladen ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot.

Die Lupine C14 Mag ist durch ihre stabile Bauweise und der magnetischen Halterung mit 74,25 Gramm zwar deutlich schwerer als andere Rücklichter in unserem Test, aber das Mehrgewicht zeigt vor allem die hochwertigere Qualität dieser Lampe. Die Seitensichtbarkeit ist mit 240 Grad sehr hoch und bietet damit zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr. Mit einem Preis von 95 Euro ist die Lupine C14 Mag zwar teurer als die anderen Rücklichter, aber wir finden den Preis durchaus gerechtfertigt. Mit Bremslicht, Lichtsensor, magnetischer Halterung und der sehr langen Akku-Laufzeit bekommt man hier wirklich ein Akku-Rücklicht der obersten Klasse.

WEB: lupine.de