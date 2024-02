Erste Hilfe Set Flexeo Erste-Hilfe-Rolle Explorer im Test

Das Design der Flexeo Erste-Hilfe-Rolle Explorer unterscheidet sich erheblich zu den anderen Erste Hilfe Sets unserer Bestenliste: Fünf Innentaschen werden einfach zu einer Rolle zusammengerollt und mittels Klettband geschlossen. Das funktioniert sehr gut und vor allem schnell. Mit 58 Teilen ist das Set umfangreich ausgerüstet. Die Verarbeitungsqualität ist zwar eher mittelmäßig, für den Preis von unter 12 € aber fair. Das Material ist Wasserabweisend; der innen liegende Reißverschluss auch. Dank Gürtellasche kann das Set auch außerhalb des Rucksacks angebracht werden.

Preis: 11,79 €

11,79 € Gewicht: 261 g

261 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 16,5 x 9 x 11 cm

ca. 16,5 x 9 x 11 cm Enthaltene Teile: 58

58 Besonderheiten & Features: Tragegriff, Gürtellasche, aufrollbar

Handling & Innenleben

Seitens des Handlings und Innenlebens haben wir hier unseren Testsieger: Die Flexeo Erste-Hilfe-Rolle Explorer wird aufgerollt und gibt damit die fünf Innentaschen frei. Sie hat einen durchgängigen, wasserdichten Reißverschluss, der alle Taschen öffnet. Der Tascheninhalt ist thematisch sortiert und lässt sich dank der Sichtfenster gut erkennen. All das funktioniert stressfrei und schnell – Flexeo hat hier alles richtig gemacht.

Die Ausstattung

Die Flexeo Erste-Hilfe-Rolle Explorer kommt mit folgender Ausstattung:

1x Dreiecktuch 136cm x 96cm x 96cm

2x Elastische Fixierbinde 4m x 6cm

1x Verbandpäckchen 10 x 8 cm

1x Heftpflasterspule 5m x 2,5cm

4x Wundkompresse 10cm x 10cm

8x Wundschnellverband 10cm x 6cm

4x Fingerkuppenpflaster 4cm x 6,5cm

4x Fingerpflaster 12cm x 2 cm

4x Pflasterstips 7,2cm x 1,9cm

8x Pflasterstrips 7,2cm x 2,5cm

1x Rettungsdecke 210cm x 160cm

4x Antiseptische Wischtücher 10,5cm x 7,5cm

10x Sicherheitsnadeln

4x Einmalhandschuhe

1x Pinzette

1x Schere

In puncto Ausstattung bleiben bei der praktischen Rolle kaum Wünsche offen. Die Basisausstattung passt, bei der Zusatzausstattung wären anstatt der vielen Sicherheitsnadeln eine Zeckenzange, Klammerpflaster und eine Beatmungshilfe sinnvoll. Dann wäre das Set besonders in Verbindung mit seinem praktischen Handling perfekt. Mit der vorhandenen Ausstattung lassen sich aber in jedem Fall kleine und große Wunden problemlos versorgen – genug Vorrat ist auch vorhanden. Hinsichtlich der Qualität machen die Teile einen guten Eindruck.