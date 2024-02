Erste Hilfe Set Vaude First Aid Kit M im Test

Vaude geht mit dem First Aid Kit M ungewöhnliche Wege: Das Set besteht aus einer wasserdichten Außentasche und einer herausnehmbaren Innentasche aus dünnem Plastik. Erstere ist aus RipStop Gewebe fair und umweltfreundlich gefertigt – wie man es von Vaude inzwischen kennt.

Seitens der Ausstattung ist das Erste Hilfe Set umfangreich bestückt. Wer weniger möchte, findet deshalb auch eine kleinere Variante bei Vaude. Die Verarbeitung ist sauber und hochwertig, die dünne Innentasche erweckt aber eher den Eindruck einer kürzeren Lebensdauer.

Preis: 33 €

33 € Gewicht: 275 g

275 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 21 x 5 x 20 cm

ca. 21 x 5 x 20 cm Enthaltene Teile: 31

31 Besonderheiten & Features: Wasserdichte Tasche, Gürtellasche

Handling & Innenleben

Wie bereits angeschnitten, besteht das Erste Hilfe Set aus einer Schutztasche und einer Innentasche. Die Schutztasche wird durch rollen mittels Klettband geschlossen. Die Innentasche kann unkompliziert und einfach entnommen werden. Sie wird dann aufgeklappt und schon hat man Zugriff auf die vier Fächer. Ein zu hektisches Aufklappen in Notsituationen könnte hier zum herausfallen einzelner Teile führen, uns ist das im Test jedoch nie passiert. Die Utensilien sind thematisch sortiert; die vier Fächer haben entsprechende Symbole und Text in deutsch und englisch aufgedruckt. Hier findet man alles, was man sucht. Das Handling ist unkompliziert und praktisch – es wird nur getrübt durch den wenig robust wirkenden Charakter der Innentasche.

Die Außentasche macht einen vergleichsweise großen, sperrigen Eindruck. Wenn man hier aber die Luft ordentlich herauspresst, wird das Packmaß gleich erheblich kleiner und unterscheidet sich dann nicht mehr wirklich von der Konkurrenz.

Die Ausstattung

Das Vaude First Aid Kit M kommt mit folgender Ausstattung:

1x WS Fixierbinde (4mx6cm)

1x WS Fixierbinde (4mx8cm)

1x Wundverband, steril (8x10cm)

1x Wundkompresse, steril

1x Dreieckstuch

3x Fingerpflaster Butterfly

3x Fingerpflaster (20x120mm)

4x Pflaster (25x72mm)

6x Pflaster (10x6cm)

2x Pflaster (19x72mm)

2x Blasenpflaster

2x Alkoholtupfer

1x Heftpflaster (5mx2,5cm)

1x Einmalhandschuhe

1x Rettungsdecke (160x210cm)

1x kleine Schere

Das Erste Hilfe Set von Vaude ist damit umfangreich und für eine Vielzahl an kleinen und großen Wunden ausgestattet. Zusätzliche Dinge wie Blasenpflaster und eine sehr umfangreiche Anleitung mit Notfallmaßnahmen runden das Paket ab. Es fehlt uns hier lediglich eine Zeckenzange und eine Beatmungshilfe. In puncto Anzahl der Utensilien bietet das Vaude First Aid Kit M genug Reserven, um beispielsweise eine Gruppe auf einem Alpencross zu versorgen. Bis auf die Schere macht die Qualität der Ausstattung einen guten Eindruck.