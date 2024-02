Das Erste Hilfe Set Amazon Basic Care im Test

Amazon hat einfach alles – natürlich auch ein Erste Hilfe Sets unter der Amazon Basic Care Linie. Auf den ersten Blick macht das Set einen vernünftigen Eindruck: Es ist sauber verarbeitet, wirkt robust und hat praktische Features wie eine Fronttasche. Außerdem findet man auf der Rückseite zwei Klettriemen, mit denen das Kit beispielsweise am Rahmen befestigt werden kann. Mit einem Preis von unter 13 € und einer Ausstattung von 56 Teilen verspricht es ein gutes Preisleistungsverhältnis.

Preis: 12,99 €

12,99 € Gewicht: 177 g

177 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 17 x 6,5 x 12 cm

ca. 17 x 6,5 x 12 cm Enthaltene Teile: 56

56 Besonderheiten & Features: Fronttasche, Klettriemen

Handling & Innenleben

Zum Innenleben des Erste Hilfe Set Amazon Basic Care gibt es nicht viel zu sagen: Sämtlicher Inhalt befindet sich unsortiert in einem Fach. Das ist seitens des Handlings wenig praktisch, denn wenn es schnell gehen muss, mag man hier nur ungern wühlen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Fach selbst nicht weit öffnen lässt. Zwar ist der Inhalt so etwas vor dem herausfallen geschützt – das auffinden des benötigten Utensils erschwert es aber. Die Problematik lässt sich etwas entschärfen, indem man häufig benötigte Dinge wie beispielsweise Pflaster in die Fronttasche packt.

Die Ausstattung

Das Amazon Basic Care Erste Hilfe Set kommt mit folgender Ausstattung:

8x klassische Pflaster 6x2cm

8x klassische Pflaster 7x2cm

8x klassische Pflaster 7×2,4cm

4x Hydrokolloid-Pflaster

2x Vliespflaster

4x Wasserfeste Pflaster

5x Baumwollstreifen

6x sterile Mullkompresse

1x Bandage 4x6cm

5x Desinfektionstücher

1x Vliesrolle 5×2,5cm

1x Schere

1x Pinzette

2x Bandage Clips

Amazons Erste Hilfe Set ist mit seinen 56 Teilen sehr umfangreich ausgestattet. Speziell kleine Wunden sind mit einer Vielzahl an Pflastern in verschiedenen Größen leicht zu versorgen. Dinge wie eine Rettungsdecke, ein Dreieckstuch und Handschuhe fehlen aber. Nicht zuletzt deshalb erweckt das Set eher den Eindruck, dass es für den Heimgebrauch gemacht ist. Die Schere ist kein typisches Modell, wie man es aus Erste Hilfe Sets kennt, sondern eine Nagelschere! Dennoch kann man das Set als Basis nehmen und individuell weiter ausstatten – die Tasche bietet noch etwas Platz.