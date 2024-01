Über die letzten zehn Jahre hat sich YT vom kleinen Hersteller für eingeschworene Mountainbiker zu einem der Big Player auf dem Weltmarkt entwickelt. Vor allem in Sachen Preis-Leistung sind die Bikes aus Oberfranken seit jeher ein heißer Tipp. Warum? Das zeigen Bikes wie das hier vorgestellte Decoy Core 2, das zum Preis von etwas über 5.000 Euro ein fast schon konkurrenzlos gutes Gesamtpaket schnürt. Mit seinen Mullet-Laufrädern, satten 170 mm Federweg und progressivem Carbonrahmen packt sich das Decoy Core 2 ganz eindeutig in die Schublade der E-Enduros. Shimano EP8 und ein Akku mit 540 Wh sorgen für die notwendige Unterstützung bis zum Trail-Einstieg. Der kleine Akku trägt auch zum vergleichsweise geringen Gewicht von nur etwas über 24 kg bei. Optional bietet YT auch einen Energiespeicher mit 720 Wh an.

Faire Kompromisse bei den Komponenten

Rahmen YT Decoy Federgabel Fox 38 Float Rhtythm E-Optimized Antrieb Shimano EP8 Akku 530 Wh Dämpfer Fox Float X Performance Laufräder Crankbrothers Synthesis Alloy E-MTB Reifen VR Maxxis Assegai MaxxTerra Exo Reifen HR Maxxis Minion DHRII MaxxTerra Exo+ Schaltwerk Shimano Deore M6100 Schalthebel Shimano Deore M6100 Kurbel Shimano EM600 Umwerfer Ohne Bremse Sram DB8 Bremsscheiben Sram Centerline 200/200 mm Sattelstütze YT Postman 170 mm (L) Sattel SDG Bel Air V3 Max Vorbau e*13 Base 35 Lenker e*13 Base 35

Ein modernes E-MTB für knapp über 5.000 Euro ist eine seltene Erscheinung – noch dazu mit einem Hauptrahmen aus Carbon. Entsprechend darf man beim YT Decoy Core 2 keine Premium-Ausstattung erwarten, jedoch ist man bedächtig mit dem Rotstift umgegangen und hat dort eingespart, wo Kompromisse zu verschmerzen sind. So gibt es beispielsweise „nur“ eine Shimano Deore Schaltung oder die günstigen Sram DB8 Bremsen. Beide stehen ihren teureren Pendants bei der Performance jedoch kaum nach. Dafür gibt es bereits ein Fahrwerk von Fox, an der Front zwar in der günstigen Rhythm-Ausführung, deren Ansprechverhalten aber trotzdem top ist. Nicht gespart wurde wiederum bei Laufrädern von Crankbrothers und passender Maxxis-Bereifung oder der hauseigenen Variostütze mit viel Hub.

Das YT Decoy Core 2 MX auf dem Trail

S M L XL XXL Sitzrohr (in mm) 400 420 445 470 495 Reach (in mm) 409 429 449 469 489 Stack (in mm) 624 629 633 643 652 Lenkwinkel (in °) 64,5 / 65 64,5 / 65 64,5 / 65 64,5 / 65 64,5 / 65 Sitzwinkel reell (in °) 75.5 / 76 75.5 / 76 75.5 / 76 75.5 / 76 75.5 / 76 Tretlagerabsenkung (in mm) 32 / 24 32 / 24 32 / 24 32 / 24 32 / 24 Kettenstreben (in mm) 442 442 442 442 442 Radstand (in mm) 1191 1213 1235 1259 1284

Zunächst überrascht das Decoy Core 2 in der Praxis mit einem überraschend spritzigen Charakter, der angesichts der großen Federwegsreserven so nicht zu erwarten war. Der lebendige Hinterbau macht auch auf flachen Trails Spaß und bietet viel Pepp. Zu Hause ist das Bike aber natürlich vor allem dann, wenn es richtig kracht. Hier punktet es mit gutmütigem Handling und sehr gelungener Geometrie. Während das Heck auch im Enduro-Einsatz sehr gut klarkommt, muss die Gabel hier etwas Federn lassen. Gerade bei schnellen Schlägen fehlt es ihr an Gegendruck. Der Uphill ist für das Decoy eher Mittel zum Zweck, um schnell zum Trail-Einstieg zu gelangen. Dass es hier nicht ganz mit den besten Bikes dieser Klasse mithalten kann, liegt auch am Shimano EP8, der spürbar schwächer ist als beispielsweise sein Nachfolger EP801 oder ein Bosch CX.