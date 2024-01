Leserwahl Reise- und Trekkingbikes 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. Bei den Reise- und Trekkingbikes 2024 gab es die Kategorien Trekkingbikes ohne Motor, Trekking E-Bikes und die immer populäreren SUV E-Bikes.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Trekkingbikes 2024: Das sind die Top 3 unserer Leser

Platz 1: Specialized Sirrus 2.0 EQ - 17,7% der Stimmen

Specialized kombiniert am preiswerten Sirrus 2.0 EQ („equipped" = ausgestattet) einen hochwertigen, leichten Alu-Rahmen mit praxistauglicher Ausstattung. Hervorzuheben sind die besonders langen Schutzbleche, die Spritzwasser optimal im Zaum halten. Der schmale Gepäckträger ist gut für die seitlichen Anbringung von Gepäcktaschen geeignet; etwas einfach gehalten ist die 2×8-Kettenschaltung. Preis: 900 Euro Zum Sirrus 2.0 EQ auf der Webseite von Specialized

Platz 2: Cube Kathmandu EXC - 13,0% der Stimmen Mit 3x-10-Schaltung ist das Cube Kathmandu ein klassisches Trekkingrad, dessen schlanke Formen mit integrierten Leitungen und rahmenfestem Gepäckträger freilich sehr modern wirken. Der Shimano-XT-Antrieb ist sehr hochwertig und die Luftfedergabel mit 63 mm Weg kann optimal aufs Fahrergewicht abgestimmt werden. Dazu verbaut Cube einen mit 80 Lux sehr hellen Scheinwerfer; die Laufräder können tubeless gefahren werden. Preis: 1.399 Euro Zum Kathmandu EXC auf der Webseite von Cube

Platz 3: Dynamics Magic Belt - 12,9% der Stimmen Zweirad-Filialist Stadler bietet im Rahmen seiner Eigenmarke Dynamics dieses solide, wenn auch eher hochpreisige Alltagsrad an. Das Magic Belt kommt (wie der Name sagt) mit Riemenantrieb, dazu mit Achtgang-Nabenschaltung – am Stadtrad eine sehr wartungsarme Kombination. Das in drei Rahmenformen verfügbare Modell ist außerdem mit Federgabel und hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Preis: 1.499 Euro Zum Magic Belt auf der Webseite von Dynamics

Trekking E-Bikes 2024: Das sind die Top 3 unserer Leser

Platz 1: Specialized Turbo Tero 4.0 EQ - 19,0% der Stimmen Mit superflachem Lenkwinkel, 110-mm-Luftfedergabel und breiten Stollenreifen, dazu einer absenkbaren Sattelstütze, wirkt das Turbo Tero 4.0 fast wie ein Trail-Hardtail. Der hauseigene Motor drückt kräftige 70 Newtonmeter ab und liefert mit 710-Wh-Akku große Reichweiten ab. Die Elfgang-Schaltung ist mit 11-42 Zähnen breit abgestimmt; typisch Specialized sind die extralangen Schutzbleche. Der solide Heckträger kann bis zu 27 Kilo tragen. Preis: 4.100 Euro Zum Turbo Tero 4.0 EQ auf der Webseite von Specialized

Platz 2: KTM Macina Sport SX Elite - 15,5% der Stimmen Eines der sportlichsten E-Trekkingbikes am Markt kommt von KTM: Der Rahmen des Macina Sport SX Elite wird aus Kohlefaser gefertigt, der Bosch-SX-Antrieb stammt vom „Light E-MTB“ und passt mit kompakter Bauform und sehr geringem Gewicht perfekt ins Konzept. 55 Nm Drehmoment und 400-Wh-Akku regen fitte Biker zur Mitarbeit an, was auf dem rund 19 Kilo leichten Bike viel Spaß macht. Die Fahrradtechnik ist ebenfalls überzeugend mit 63-mm-Luftfedergabel, superhellem 150-Lux-Strahler und breit abgestufter Zehnfach-Kassette. Preis: 4.299 Euro Zum Macina Sport SX Elite auf der Webseite von KTM

Platz 3: Bulls Vuca EVO X 1 - 12,7% der Stimmen Mit seinem modernen Rahmendesign (als Tiefeinsteiger und Diamantrahmen erhältlich) und der kompromisslos auf Komfort und Alltagsnutzen ausgelegten Ausstattung überrascht das Bulls Vuca EVO X1 nicht nur auf den ersten Blick. Die brandneue Pinion MGU samt Riemenantrieb und eine in diesem Segment nicht übliche Dropper Post untermalen das einzigartige Konzept. Preis: ab 6.299 Euro Zum Bulls Vuca EVO X 1 auf der Webseite von Pinion

SUV E-Bikes 2024: Das sind die Top 3 unserer Leser

Platz 1: Specialized Turbo Tero X 5.0 - 16,5% der Stimmen Wie vernünftig es bei einem Edel-Hersteller wie Specialized auch zugehen kann, zeigt das Tero X 5.0. Das vielseitige E-SUV verzichtet auf Edel-Teile, bietet aber ein solides Gerüst mit sehr leisem, aber kräftigen Antrieb aus eigenem Hause und sehr einfach entnehmbaren 710 Wh Akku. Preis: 5.000 Euro Zum Turbo Tero X 5.0 auf der Webseite von Specialized

Platz 2: Rotwild R.C1000 Tour - 16,1% der Stimmen Wie sportlich kann ein Tourenrad sein? Dies scheint Rotwild mit dem neuen R.C1000 Tour auszuloten, das mit schickem Carbonrahmen und Pinion MGU daherkommt, dabei dank moderner Geometrie und gutem Fahrwerk durchaus auch Trailtauglich ist. Damit die Tour nicht vorschnell zuende ist, gibt’s direkt einen 960 Wh Akku. Stark! Preis: 9.999 Euro Zum R.C1000 Tour auf der Webseite von Rotwild