Test Minitools: Mit den Tool Sheds hält Giant direkt eine ganze Serie mit kompakten Minitools bereit. Die Nummerierung in der Bezeichnung gibt hierbei die Anzahl der zur Verfügung stehenden Funktionen an. So reicht das Sortiment vom Giant Tool Shed 6 bis zum Giant Tool Shed 13. Mehr heißt aber nicht unbedingt immer mehr Nutzen: So kommt das Giant Tool Shed 12, welches wir im Test hatten, als einziges Multiwerkzeug der Reihe mit CO² Pumpenkopf.

Giant Tool Sheed 12 Minitool: Aufbau und Verarbeitung

Auffallend ist die sehr flache Bauform, die eine sehr unkomplizierte Mitnahme des Tools ermöglicht. In Kombination mit dem niedrigen Gewicht lässt sich das Giant Tool Shed 12 selbst in eng anliegenden Trikottaschen problemlos mitführen. Ebenfalls auffallend ist die hochwertige Verarbeitung mit den CNC gefrästen Seitenteilen. Die Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl sind zudem vernickelt, wodurch ein vorzeitiger Rostansatz vermieden werden soll. Für die schnelle Reparatur auf einer Tour verfügt das kompakte Multifunktionswerkzeug über die wichtigsten Funktionen. Als besondere Features sind hier sicherlich der Ventilkernentferner sowie der CO² Pumpenkopf zu erwähnen.

Handling

Mit dem Tool Shed 12 Minitool hat Giant einen idealen Kompromiss aus Größe, Gewicht und Handling gefunden. Die einzelnen Werkzeuge sind lang genug, um problemlos die wichtigsten Einstellungen vornehmen zu können. Der stabile Aufbau und die flache Bauweise sorgen für ein gutes Handling mit effizientem Krafteinsatz. Alle Tools lassen sich sauber ausklappen, sitzen aber dennoch fest genug, um beim Transport nicht alle viere von sich zu strecken. Die Auswahl der Werkzeuge ist durchdacht und wird durch den CO² Pumpenkopf abgerundet. Lediglich bei einem Kettenriss ist Ende im Gelände – einen Kettennieter weist das Giant Tool Shed 12 Minitool im Gegensatz zum Giant Tool Shed 13 nicht auf, dem allerdings wiederum der CO² Pumpenkopf fehlt.

Werbung Pivot Shuttle AM

Giant Tool Shed 12 Minitool im Detail

Gewicht: 114 Gramm

Maße: Etwa 79 x 54 x 10 mm

Anzahl Funktionen: 12

Material: Chrom-Vanadium Stahl, vernickelt, CNC gefräste Seitenteile

Die Funktionen im Überblick