Radsport: Der Giro d’Italia 2024 beginnt in der nordwestlichen Region Piemont. Auf 21 Etappen kämpfen 176 Fahrer um Ruhm und Erfolg. Wir blicken in unserer Vorschau auf alle wichtigen Eckdaten, die Strecke und die Etappenprofile. Außerdem philosophieren wir darüber, wer Topfavorit Tadej Pogacar herausfordern könnte.



Giro d’Italia 2024: Von Venaria Reale bis nach Rom

Vom 4. bis 26. Mai wird der Giro d’Italia 2024 ausgetragen. Die erste Grand Tour des Jahres umfasst insgesamt 3.321,2 Kilometer und 42.900 Höhenmeter. Auf die Profis warten nach dem Grande Partenza im Piemont zwei Einzelzeitfahren, sechs Bergankünfte, Schotterpassagen und ein Abstecher nach Graubünden in der Schweiz. Das sind die wichtigsten Eckdaten der 107. Austragung der Italien-Rundfahrt. Wenn in Venaria Reale – eine Stadt nahe Turin mit 32.462 Einwohnern – der Startschuss fällt, dürfen wir uns auf drei Wochen packenden Profiradsport freuen. Besonders spannend ist die Tatsache, dass sich die Anwärter auf die Maglia Rosa bereits am zweiten Tag zeigen müssen. In Santuario di Oropa steht nämlich bereits die erste Bergankunft auf dem Programm. So früh wie nie zuvor wird das Gesamtklassement beim Giro d’Italia 2024 also sein wahres Gesicht annehmen.

Wer möchte Tadej Pogacar herausfordern?

So herausfordernd und abwechslungsreich die Strecke des Giro d’Italia 2024 auch sein mag, so klar und deutlich kann der Favorit auf den Gesamtsieg benannt werden. Tadej Pogacar (UAE) wird zum ersten Mal in seiner Karriere die Italien-Rundfahrt in Angriff nehmen. Der wohl beste Fahrer seiner Generation wird versuchen, das Giro/Tour-Double zu meistern. Zuletzt gelang dies dem Italiener Marco Pantani im Jahr 1998. Vermutlich ist die Teilnahme des Slowenen ein Mitgrund dafür, dass viele Kontrahenten in diesem Jahr lieber bei der Tour de France an den Start gehen. So liest sich – aktuell zumindest – die Liste der ernstzunehmenden Herausforderer eher mau. Zu nennen sind zunächst Youngster Cian Uijtdebroeks (Visma – Lease a Bike), sowie Oldie Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Aber auch Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Giulio Ciccone (Lidl – Trek), Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) und Daniel Felipe Martinez (Bora – hansgrohe) ist ein Sprung aufs Podium bei einer reibungslosen Vorbereitung zuzutrauen.

Giro d’Italia 2024: Alle Etappen auf einen Blick

04.05.2024, 1. Etappe: Venaria Reale – Turin, 136,0 km

05.05.2024, 2. Etappe: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa, 150,0 km

06.05.2024, 3. Etappe: Novara – Fossano, 165,0 km

07.05.2024, 4. Etappe: Acqui Terme – Andora, 187,0 km

08.05.2024, 5. Etappe: Genova – Lucca, 176,0 km

09.05.2024, 6. Etappe: Viareggio – Rapolamo Terme, 177,0 km

10.05.2024, 7. Etappe: Foligno – Perugia, 37,2 km (EZF)

11.05.2024, 8. Etappe: Spoleto – Prati di Tivo, 153,0 km

12.05.2024, 9. Etappe: Avezzano – Neapel, 206,0 km

13.05.2024, 1. Ruhetag

14.05.2024, 10. Etappe: Pompeii – Casano Mutri, 141,0 km

15.05.2024, 11. Etappe: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare, 203,0 km

16.05.2024, 12. Etappe: Martinsicuro – Fano, 183,0 km

17.05.2024, 13. Etappe: Riccione – Cento, 179,0 km

18.05.2024, 14. Etappe: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda, 31,0 km (EZF)

19.05.2024, 15. Etappe: Manerba del Garda – Livigno, 220,0 km

20.05.2024, 2. Ruhetag

21.05.2024, 16. Etappe: Livigno – Santa Cristina Valgardena, 202,0 km

22.05.2024, 17. Etappe: Selva di Val Gardena – Passo Brocon, 154,0 km

23.05.2024, 18. Etappe: Fiera di Primiero – Padua, 166,0 km

24.05.2024, 19. Etappe: Montegliano – Sappada, 164,0 km

25.05.2024, 20. Etappe: Alpago – Bassano del Grappa, 175,0 km

26.05.2024, 21. Etappe: Rom – Rom, 126,0 km

