Radsport: Sören Waerenskjold hat die zweite Etappe der AlUla Tour gewonnen. Der Norweger bezwang im Sprint den Eritreer Henok Mulubrhan. Erst wenige Meter vor der Ziellinie konnte Pierre Latour nach einer mutigen Attacke noch gestellt werden.

Am zweiten Tag de AlUla Tour sollte es zu einem Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung kommen. Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) gewann das 199,1 Kilometer lange Teilstück vom AlUla Winter Park zum Sharaan Nature Reserve. Im Sprint um den Tagessieg ließ der Norweger den Eritreer Henok Mulubrhan (Astana) hinter sich, dem damit beinahe eine Riesen-Überraschung gelungen wäre. Das Podium komplettiert der Niederländer Nils Eekhoff (dsm-firmenich PostNL). Neuer Gesamtführender ist der heutige Tagessieger, der nun dank der Zeitbonifikation zeitgleich mit dem gestrigen Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL) auf Rang eins liegt. Fast wäre es heute nicht zum Massensprint gekommen. Nach einer späten Attacke konnte Pierre Latour (TotalEnergies) erst wenige Meter vor der Ziellinie wieder gestellt werden. Anschließend kam es zwischen Platz sieben und acht zu einem 2-Sekunden-Zeitabstand.

Relive the last kilometer with an aggressive @p_latour and a sprint among punchers#AlUlaTour pic.twitter.com/IE8VPufy3K

— AlUla Tour (@thealulatour) January 31, 2024